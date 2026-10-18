Perugia, domiciliari per un 18enne indagato per istigazione al suicidio

La Polizia di Stato di Perugia ha eseguito gli arresti domiciliari nei confronti di un 18enne, cittadino italiano residente a Roma, indagato per istigazione o aiuto al suicidio in relazione alla morte di uno studente universitario di 19 anni. La misura cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Perugia.

Il giovane deceduto, studente fuori sede al primo anno di Informatica all’Università di Perugia, era stato trovato privo di vita il 29 gennaio in un appartamento di via del Prospetto. La sua scomparsa era stata denunciata il 24 gennaio dalla sorella, anche lei iscritta all’ateneo.

La misura cautelare e la ricostruzione della morte

Il corpo era stato individuato dopo la segnalazione del gestore dell’appartamento, che non riusciva a contattare l’affittuario per il pagamento del canone e aveva appreso dai social della scomparsa di un ragazzo a Perugia. Gli agenti intervenuti non avevano riscontrato segni di ferite sul corpo.

Nel monolocale erano stati trovati alcuni blister di farmaci oppiacei, anche vuoti, oltre a un computer portatile, 5 telefoni cellulari e 46 schede SIM. La stanza era in ordine. Questi elementi, insieme al fatto che i familiari non conoscessero l’affitto dell’alloggio, hanno portato gli investigatori ad approfondire non soltanto le cause della morte, ma anche il contesto in cui si era verificata.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il 19enne intratteneva diversi rapporti online e aveva sviluppato un legame più confidenziale con un interlocutore virtuale. A quest’ultimo avrebbe confidato problemi, ansie e insofferenze legati alla vita universitaria, oltre al pensiero di togliersi la vita.

L’analisi delle conversazioni avrebbe evidenziato richieste di consigli sui farmaci e successive forme di incoraggiamento da parte dell’interlocutore. La ricostruzione investigativa sostiene inoltre che, poco prima dell’assunzione dei medicinali, il 19enne avesse manifestato paura, ricevendo un ulteriore sostegno per compiere il gesto.

Le chat, gli accertamenti informatici e i sequestri

L’indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile e dal C.O.S.C. Umbria della Polizia Postale e delle Comunicazioni, con il coordinamento dell’ufficio procedente. Gli investigatori hanno esaminato dispositivi elettronici, celle telefoniche, tabulati e comunicazioni presenti in chat e canali online.

Il lavoro è stato reso più complesso dalla presenza di password e dall’assenza di documenti con i dati di accesso. Gli accertamenti hanno però consentito di ricostruire i rapporti digitali della vittima e di risalire all’identità dell’indagato attraverso l’indirizzo IP, nonostante l’uso di più nickname.

Il G.I.P. ha condiviso la prospettazione accusatoria ritenendo sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari. Il provvedimento prevede gli arresti domiciliari e il divieto di comunicare con persone diverse dai familiari. Durante la perquisizione sono stati sequestrati tre telefoni cellulari.