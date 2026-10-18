Pontecorvo, bracciante agricolo di 36 anni trovato morto: si cerca un’auto pirata

Un bracciante agricolo di 36 anni, originario del Bangladesh, è stato trovato morto nella tarda serata di oggi lungo via Melfi di Sotto, a Pontecorvo. L’uomo stava tornando a casa in bicicletta dopo una giornata di lavoro nei campi, nella zona in cui viveva.

Le indagini sull’ipotesi dell’investimento

Secondo le prime ipotesi investigative, il lavoratore potrebbe essere stato investito da un’auto. Il conducente, dopo l’impatto, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. La dinamica non è ancora stata chiarita e gli investigatori sono al lavoro per identificare il veicolo coinvolto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, impegnati negli accertamenti e nella ricostruzione dell’accaduto. Tra gli elementi al vaglio ci sono le testimonianze, le immagini degli eventuali sistemi di videosorveglianza e i rilievi eseguiti lungo la strada, dove è stato rinvenuto il corpo.

Il sostegno del Comune

Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, che ha seguito le operazioni. Il primo cittadino ha annunciato che il Comune si farà carico delle spese necessarie, poiché il lavoratore non avrebbe familiari presenti in Italia.