Rapina e aggressione alla fermata della metropolitana EUR Fermi

Hanno accerchiato la vittima, colpendola con calci e pugni, per poi sottrarle il portafoglio, contenente 80 euro e documenti personali, e il telefono cellulare.

Roma – Due cittadini romani, rispettivamente di 28 e 37 anni, sono stati tratti in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica. I due uomini, entrambi con precedenti penali, sono accusati di concorso in rapina e lesioni personali.

La vicenda risale alla sera del 7 settembre, quando un uomo di 51 anni è stato vittima di una violenta aggressione nel piazzale della stazione della metropolitana linea B “EUR Fermi”. Secondo quanto ricostruito, due sconosciuti hanno accerchiato la vittima, colpendola con calci e pugni, per poi sottrarle il portafoglio, contenente 80 euro e documenti personali, e il telefono cellulare. Le percosse hanno causato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Roma San Paolo sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave, hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza dell’area e a successive ricognizioni fotografiche.