Schlein: il Pd è più unito e prepara la sfida alle prossime elezioni

Elly Schlein rivendica la tenuta del Partito Democratico e si dice pronta a guidarlo alle prossime elezioni. Intervenendo all’assemblea nazionale del Pd, alla Nuvola, la segretaria ha dichiarato la propria disponibilità a candidarsi alla presidenza del Consiglio «con o senza primarie».

Schlein ha ricordato le previsioni sulla sua permanenza alla guida del partito: «Avevano scommesso che io non sarei durata sei mesi e invece sono ancora qua». Secondo la segretaria, il Pd oggi è «più unito che mai» e, per la prima volta, una segretaria democratica conclude il proprio mandato.

Il confronto con il Paese reale

L’assemblea rappresenta, nelle parole di Schlein, l’inizio dell’“ultimo miglio” verso il voto. La sfida, ha osservato, non riguarderà soltanto l’Italia, ma anche il futuro dell’Unione europea. Al centro del suo intervento c’è la volontà di costruire un’alternativa insieme alle altre forze del centrosinistra.

La segretaria ha definito il pluralismo interno una ricchezza da coltivare e ha rivendicato il carattere aperto del partito. Il programma dell’alternativa, ha spiegato, dovrà nascere dal confronto con cittadini, sindacati, categorie produttive, terzo settore, associazioni e amministratori locali, evitando un percorso chiuso nelle sedi dei partiti.

Schlein ha inoltre annunciato che il 27 e 28 novembre si terrà per la seconda volta l’assemblea nazionale dedicata a sindaci e amministratori. L’appuntamento servirà, secondo la segretaria, a valorizzare una classe dirigente diffusa sul territorio e a raccogliere contributi per il programma dell’alleanza progressista.

L’attacco alla maggioranza

Nel suo intervento, Schlein ha sostenuto che la maggioranza stia attraversando una fase di difficoltà, attribuendola al conto che gli italiani starebbero presentando dopo anni giudicati negativi sul piano economico e sociale.

La leader dem ha definito il centrosinistra un’alleanza progressista «competitiva e unita» e ha accusato il centrodestra di avere cambiato la legge elettorale perché, a suo giudizio, teme di perdere. «La novità siamo noi», ha affermato, aggiungendo: «Vinceremo anche con questa legge elettorale».