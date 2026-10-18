Temporali e nubifragi al Nordovest, il maltempo si estende da martedì

Temporali e nubifragi al Nordovest da martedì 20 ottobre, con maltempo in Toscana e instabilità diffusa sull’Italia fino a mercoledì.

Temporali e nubifragi sono attesi da martedì 20 ottobre sul Nordovest, con un peggioramento destinato a estendersi progressivamente ad altre aree del Paese. La fase di maltempo seguirà una giornata di lunedì ancora caratterizzata da condizioni variabili e temperature in gran parte stabili.

Lunedì 19 ottobre, residua variabilità

Al Nord le precipitazioni residue sul Nordovest saranno in esaurimento entro sera. Sul resto del Settentrione sono previste nubi sparse, ma con ampi spazi soleggiati sui settori più orientali. Le temperature resteranno stabili, con massime tra 19 e 23°C.

Al Centro la variabilità residua riguarderà soprattutto la Toscana nella prima parte della giornata, seguita da un miglioramento. Le altre zone saranno generalmente soleggiate, con temperature in rialzo e valori massimi tra 20 e 24°C.

Al Sud sono previsti fenomeni variabili su Sardegna, Sicilia orientale e Calabria ionica, con qualche piovasco. Il tempo sarà più soleggiato altrove e le massime resteranno tra 20 e 24°C.

Martedì 20 ottobre, peggiora al Nord e al Centro

Il maltempo entrerà nel vivo fin dal mattino sul Nordovest, dove sono previsti temporali e nubifragi. Nel corso della giornata il peggioramento raggiungerà la Lombardia entro il pomeriggio e il Nordest entro sera. Le temperature sono attese in calo, con massime tra 17 e 22°C.

Al Centro peggiorerà in Toscana, con piogge e temporali anche forti in estensione entro sera a Umbria e Lazio. Sarà più soleggiato lungo il versante adriatico. In Sardegna è previsto maltempo, mentre sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica resterà una situazione variabile, con piovaschi.

Mercoledì 21 ottobre, instabilità ancora diffusa

La giornata di mercoledì manterrà condizioni molto instabili o perturbate al Nord, con rovesci e temporali intensi. Sono previste parziali aperture sul Piemonte e sull’Emilia-Romagna. Al Centro l’instabilità porterà rovesci e temporali, in graduale attenuazione dal pomeriggio sulle regioni tirreniche.

Al Sud è atteso un miglioramento in Sardegna, mentre sulle altre regioni persisteranno piovaschi e locali temporali sparsi. Le temperature saranno in lieve calo da ovest, con valori massimi compresi tra 20 e 24°C.