Truffe in Africa occidentale, 28 arresti: Binance e Coinbase al fianco delle autorità

Truffe in Africa occidentale: 28 arresti con Binance e Coinbase; segnalati oltre 11 milioni di dollari e identificate 117 vittime di tratta.

Ghana e Nigeria hanno arrestato 28 persone nell’ambito di un’operazione contro reti di truffe attive in Africa occidentale, comprese frodi legate a schemi di investimento in criptovalute. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha riferito che l’iniziativa ha preso di mira gruppi che colpivano vittime negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri Paesi.

Fondi segnalati per oltre 11 milioni di dollari

Le società private coinvolte hanno segnalato più di 11 milioni di dollari in fondi potenzialmente congelabili. La cifra, però, non rappresenta somme definitivamente recuperate: si tratta di importi indicati per un possibile congelamento. Durante l’operazione sono state sequestrate anche criptovalute, ma non sono stati resi noti né il valore né la tipologia degli asset.

L’operazione è stata coordinata dalla National Crime Agency del Regno Unito, che ha riunito autorità di contrasto e aziende tecnologiche. Secondo il Dipartimento di Giustizia statunitense, si è trattato della prima iniziativa congiunta di questo tipo concentrata sull’area dell’Africa occidentale.

Il contributo di Binance, Coinbase e delle società blockchain

Alle indagini hanno partecipato gli exchange Binance e Coinbase, insieme alle società di analisi della blockchain Chainalysis, Elliptic e TRM Labs. Il loro contributo ha riguardato il tracciamento dei flussi sospetti, il supporto alle misure di congelamento e la condivisione di informazioni con le autorità.

Coinbase ha dichiarato di avere identificato oltre 65 vittime attive di truffe e di aver impedito potenziali perdite superiori a 415.000 dollari. TRM Labs ha invece indicato l’individuazione di una rete di riciclaggio su larga scala basata su scambi peer-to-peer.

Le vittime di tratta e le implicazioni per il settore

L’operazione ha inoltre permesso di individuare 117 vittime di tratta in Ghana, in attesa del rimpatrio verso la Nigeria, secondo quanto comunicato dall’NCA. La gestione dei rimpatri e la protezione delle persone coinvolte rappresentano, insieme agli accertamenti penali, uno degli aspetti umanitari dell’intervento.

La collaborazione tra autorità e imprese private mostra il ruolo crescente degli strumenti di analisi blockchain nelle indagini finanziarie. Il congelamento preventivo può interrompere l’attività delle reti fraudolente, ma il recupero definitivo degli asset resta distinto dall’azione iniziale e può comportare questioni giuridiche transfrontaliere.

Per il comparto crypto, il caso rafforza l’attenzione su compliance, controlli antiriciclaggio e trasparenza delle piattaforme. Evidenzia inoltre la necessità di proteggere gli utenti dai meccanismi di frode e di migliorare la cooperazione tra autorità nazionali, organismi internazionali e società tecnologiche.