Trump annuncia il sostegno totale a Netanyahu prima del voto in Israele

Donald Trump ha annunciato il suo “totale e completo sostegno” a Benjamin Netanyahu in vista delle elezioni in Israele, in programma martedì 27 ottobre. Il presidente americano ha espresso la posizione in un lungo post pubblicato su Truth Social.

Il sostegno di Trump a Netanyahu

Trump ha definito Netanyahu “un grande primo ministro” e un partner importante per la pace nella lotta contro l’Iran. Nel messaggio, il premier israeliano viene descritto come forte, coraggioso e brillante di fronte a una grande opposizione, anche interna a Israele.

Secondo il presidente americano, Netanyahu non si sarebbe piegato alla pressione, ma sarebbe diventato “ancora più forte”. Trump ha aggiunto che questo è il tipo di partner che gli Stati Uniti chiedono a Israele, concludendo che Netanyahu non deluderà mai il Paese.

L’avvertimento sulla minaccia iraniana

Nel post, Trump ha anche collegato la scelta del leader israeliano alla minaccia iraniana. Ha affermato che, se Israele dovesse avere un leader diverso da Netanyahu, gli Stati Uniti potrebbero essere costretti ad affrontare da soli il problema.

“Se Israele avrà il leader sbagliato, ovvero chiunque non sia Bibi, l’America dovrà fare questo lavoro da sola, e non sono propenso a farlo”, ha scritto il presidente americano. Trump ha inoltre sostenuto che l’Iran è stato “sistematicamente distrutto” sul piano militare e finanziario. Se Teheran non cambierà rapidamente atteggiamento, Washington, secondo le sue parole, “finirà presto il lavoro”.