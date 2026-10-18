Trump sospende il Graham Act: Zelensky accusa, «Così incoraggia Putin»

Donald Trump ha sospeso l’applicazione delle sanzioni contro la Russia previste dal Graham Act, firmando un ordine esecutivo che esenta Mosca dalle nuove misure. La decisione, arrivata dopo l’approvazione bipartisan della legge al Congresso, ha provocato critiche negli Stati Uniti, dove tra due settimane si voterà per le elezioni di midterm, e la dura reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L’ordine esecutivo di Trump

Il Graham Act era stato approvato al Senato il 7 agosto con 86 voti favorevoli e 11 contrari, quindi alla Camera il 16 settembre con 262 sì e 159 no. Trump aveva firmato la legge il 18 settembre, ma venerdì notte ha esercitato l’autorità che gli consente di concedere esenzioni o sospensioni alle sanzioni.

Nell’ordine esecutivo, il presidente ha motivato la sospensione con la tutela degli interessi nazionali degli Stati Uniti, senza specificare le ragioni concrete della scelta. Il provvedimento avrebbe colpito funzionari russi, oligarchi, istituzioni finanziarie e la cosiddetta flotta fantasma, utilizzata dalla Russia per continuare le esportazioni energetiche aggirando le sanzioni già esistenti.

La legge prevedeva inoltre dazi del 100% sui cinque maggiori importatori di greggio e gas naturale russi e dazi del 500% sulle importazioni dalla Russia. Trump ha affermato che gli Stati Uniti monitoreranno gli acquisti di petrolio russo da parte di altri Paesi e che i suoi consiglieri gli raccomanderanno eventuali ulteriori azioni.

Le critiche bipartisan dal Congresso Usa

La sospensione è stata contestata da esponenti di entrambi i partiti. La senatrice democratica Elizabeth Warren ha accusato Trump di ignorare le indicazioni del Congresso e di consentire a Vladimir Putin di proseguire la guerra contro l’Ucraina.

Il deputato dem Don Beyer ha definito la decisione una nuova resa e ha invitato il Congresso a intervenire. Critiche sono arrivate anche dai repubblicani: il deputato Don Bacon ha sostenuto che Trump stia prolungando il conflitto invece di porvi fine.

Il senatore repubblicano Thom Tills ha definito irresponsabile la sospensione, ricordando che il provvedimento era stato approvato da una larga maggioranza del Senato. Tills ha inoltre accusato l’amministrazione di capitolare davanti a un dittatore russo che ha invaso l’Ucraina e massacra civili innocenti.

Anche John Cornyn, senatore repubblicano del Texas, ha richiamato Lindsey Graham, al quale è intitolata la legge, affermando che sarebbe rimasto sconvolto. Cornyn è stato sconfitto alle primarie da Ken Paxton, sostenuto da Trump. Il Graham Act prende il nome dal senatore repubblicano scomparso a luglio mentre cercava di raccogliere sostegno intorno alla misura.

La decisione è stata criticata anche dal senatore dem Richard Blumenthal, co-sponsor della legge, secondo il quale la sospensione non riguarda la sicurezza nazionale ma favorisce Vladimir Putin.

L’accusa di Zelensky

Zelensky ha accusato Trump di incoraggiare Putin a continuare gli attacchi. In un messaggio pubblicato su X, il presidente ucraino ha collegato la decisione americana agli attacchi russi contro il settore energetico dell’Ucraina, sostenendo che Mosca stia cercando di provocare un blackout prima dell’inverno e di lasciare milioni di cittadini senza elettricità e riscaldamento.