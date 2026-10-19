Ardea, alla scoperta dei segreti del Sole e delle stelle

Ardea, 19 ottobre 2026 – L’Aula consiliare Sandro Pertini di Ardea si è trasformata in un vivace centro di divulgazione scientifica e di incontro per la comunità, ospitando un evento informativo dedicato ai segreti del Sole e delle stelle. La serata ha preso il via con un avvincente convegno tenuto dal dottor Andrea Zappi, a cui è seguito un approfondito intervento sull’eclisse solare del 12 agosto curato dal dottor Roberto Volsa. L’iniziativa ha riscosso un entusiasmo straordinario, registrando un afflusso continuo di circa cento persone tra la prima e la seconda parte della manifestazione, tanto da prolungare l’incontro di oltre un’ora rispetto all’orario previsto.

Ardea, la soddisfazione dell’assessore Francesca La Pietra

L’assessore alle Politiche Sociali, Francesca La Pietra, ha espresso grande orgoglio e soddisfazione per il successo della serata, sottolineando il valore emotivo e culturale del rimanere a osservare il cielo fino a tarda notte insieme ai cittadini. La risposta del pubblico dimostra chiaramente come l’impegno nel portare sul territorio eventi di elevata caratura e accessibili a tutti sia fortemente apprezzato dalla popolazione. Si tratta di un tassello fondamentale all’interno della visione di una politica attenta alle famiglie e ai bambini, portata avanti con determinazione dall’Assessorato.

L’evento scientifico sulle stelle: i ringraziamenti dell’amministrazione

Nel corso delle sue dichiarazioni, l’assessore ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Fabrizio Cremonini, all’Amministrazione comunale e al consigliere Davide Sarrecchia per la sensibilità e gli spunti offerti, oltre che al presidente del Consiglio Francesco Giordani per la disponibilità mostrata. Un riconoscimento speciale è stato dedicato ai relatori, il dottor Zappi e il dottor Volsa, il cui contributo professionale e divulgativo è stato indispensabile per la riuscita dell’evento.