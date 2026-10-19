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Blue Planet Economy Expoforum alla Fiera di Roma: Il Faro Online presente in uno stand-redazione
Dal 21 al 24 ottobre 2026 la Fiera di Roma ospita la nuova edizione del Blue Planet Economy Expoforum , l’appuntamento fieristico dedicato all’economia del mare, alla sostenibilità e all’innovazione delle filiere acquatiche. L’ingresso per il pubblico è gratuito, previa registrazione sui canali ufficiali dell’evento.
Le novità nel settore del mare
La manifestazione riunisce imprese, istituzioni, centri di ricerca ed enti di formazione impegnati nello sviluppo di soluzioni concrete per la salvaguardia degli ecosistemi marini e fluviali. Tra i padiglioni saranno esposte le ultime innovazioni tecnologiche del comparto: droni subacquei e aerei per il monitoraggio costiero, nuovi macchinari per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle acque, sistemi avanzati di depurazione e progetti per la transizione energetica dei porti. Spazio anche al confronto con studenti, università e poli formativi specializzati nelle professioni emergenti della transizione ecologica e blu.
In questo contesto, ilfaroonline.it sarà presente nell’area espositiva promossa da Regione Lazio e Lazio Innova, allestendo un presidio editoriale direttamente all’interno dei padiglioni della Fiera.
Una redazione in trasferta
La redazione seguirà i quattro giorni di rassegna con servizi sul campo, cronache dagli stand, approfondimenti normativi e video-interviste ai protagonisti dell’innovazione marina. Lo stand del giornale funzionerà come una redazione aperta: un punto di incontro per lettori, pescatori, professionisti del turismo balneare, armatori e imprenditori del litorale che vorranno condividere testimonianze, progetti o segnalare criticità del territorio.
Per visitare l’evento e raggiungere lo spazio de ilfaroonline.it, basta registrarsi gratuitamente sul portale ufficiale della manifestazione (clicca qui ) e raggiungere la Fiera di Roma dal 21 al 24 ottobre al padiglione 10.