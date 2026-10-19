Blue Planet Economy Expoforum alla Fiera di Roma: Il Faro Online presente in uno stand-redazione

La manifestazione riunisce imprese, istituzioni, centri di ricerca ed enti di formazione impegnati nello sviluppo di soluzioni concrete per la salvaguardia degli ecosistemi marini e fluviali. Tra i padiglioni saranno esposte le ultime innovazioni tecnologiche del comparto: droni subacquei e aerei per il monitoraggio costiero, nuovi macchinari per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle acque, sistemi avanzati di depurazione e progetti per la transizione energetica dei porti. Spazio anche al confronto con studenti, università e poli formativi specializzati nelle professioni emergenti della transizione ecologica e blu.