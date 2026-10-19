Cisco Talos: fogli Google e false verifiche usati per rubare criptovalute

Cisco Talos avverte: campagne ClickFix sfruttano Google Docs e false verifiche Google per rubare criptovalute, password e dati.

Cisco Talos lancia l’allarme su due campagne informatiche che sfruttano Google Docs e false verifiche online per distribuire malware. Gli attacchi, basati sulla tecnica ClickFix, puntano a sottrarre criptovalute, password e altri dati personali inducendo le vittime a eseguire comandi dannosi sul proprio dispositivo.

Secondo le ricerche del team di threat intelligence di Cisco, l’uso di servizi legittimi e molto diffusi rende le operazioni più credibili e difficili da individuare. Gli aggressori fanno leva sulla fiducia associata a piattaforme normalmente utilizzate per attività quotidiane, nascondendo al loro interno il codice malevolo.

Falsi avvisi per colpire gli investitori

La prima campagna, attiva dall’ottobre 2025, prende di mira gli investitori in criptovalute con un falso avviso di sicurezza. Il messaggio promette compensazioni superiori al 25% per presunte vulnerabilità presenti in alcune piattaforme di scambio.

I contenuti sono stati individuati su Telegram, forum online e siti di condivisione. Per ottenere il presunto beneficio, agli utenti viene chiesto di compiere alcune azioni nel browser. In realtà, la procedura attiva un programma dannoso nascosto in documenti Google apparentemente innocui.

Una volta installato, il malware può modificare le informazioni visualizzate durante le transazioni in criptovalute e reindirizzare i fondi verso portafogli controllati dai criminali. Un falso bonus viene mostrato per aumentare la credibilità della truffa e spingere la vittima a completare l’operazione.

Nel corso dell’analisi, Cisco Talos ha identificato 49 indirizzi Bitcoin collegati alla campagna. Almeno 24 hanno ricevuto fondi sottratti alle vittime per un valore superiore a 10.000 dollari. Le somme sono poi passate attraverso migliaia di altri indirizzi, complicando il tracciamento dei trasferimenti.

Dopo le segnalazioni a Google e alle piattaforme coinvolte, i contenuti usati per attirare le vittime sono stati rimossi. Gli autori, però, hanno ripreso l’attività pochi giorni dopo con nuovi documenti Google, che secondo i ricercatori sono rimasti online fino ad agosto nonostante ulteriori segnalazioni.

La falsa verifica Google ruba password e dati

La seconda campagna è stata individuata nell’aprile 2026, dopo attività sospette rilevate presso un’organizzazione governativa ucraina. Per Cisco Talos, l’obiettivo era probabilmente il furto di criptovalute e credenziali, più che l’organizzazione presa di mira.

Dopo aver compromesso un sito web, gli aggressori utilizzano servizi online pubblici per nascondere e distribuire gli strumenti dell’attacco. Le vittime visualizzano una falsa schermata di verifica Google, simile a quelle utilizzate per confermare di non essere un robot.

Seguendo le istruzioni, installano inconsapevolmente un malware capace di rubare password, dati personali e informazioni conservate nei portafogli di criptovalute. Il programma può inoltre consentire il controllo remoto del dispositivo compromesso e il suo utilizzo per ulteriori attività criminali.

Le tecniche descritte, sottolinea Cisco Talos, non sono necessariamente rivolte a uno specifico settore. Possono essere adattate per colpire aziende, enti pubblici e utenti comuni, sfruttando servizi familiari per rendere l’attacco più difficile da riconoscere.

Le indicazioni per ridurre i rischi

Renzo Ghizzoni, Country Leader Sales Security Cisco Italia, osserva che quasi tutte le organizzazioni consentono il traffico verso Google Docs. Per questo, gli attaccanti possono sfruttare la fiducia nella piattaforma e presentare il codice malevolo come una normale richiesta di accesso a un documento.

“La lezione non è che bisogna diffidare di Google”, sottolinea Ghizzoni. Il fatto che un servizio sia affidabile, aggiunge, non basta più a garantire che una richiesta sia sicura: è necessario verificare che l’azione richiesta sia coerente con il contesto e con il normale utilizzo della piattaforma.

Cisco Talos raccomanda alle organizzazioni di monitorare le attività insolite legate ai servizi cloud e di controllare regolarmente componenti ed estensioni utilizzati nei browser e nei siti aziendali. Anche la consapevolezza degli utenti resta essenziale.

Una regola può aiutare a prevenire molti attacchi: nessun servizio legittimo dovrebbe chiedere di copiare e avviare un comando sul computer per dimostrare di non essere un robot.