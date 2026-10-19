Debiti San Raffaele, via libera della commissione Bilancio: ora l’esame in Consiglio

La commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio ha dato il via libera alla proposta di legge sul riconoscimento di alcuni debiti derivanti da sentenze esecutive. Tra le somme considerate, la voce principale riguarda il risarcimento riconosciuto alla San Raffaele Spa dal Consiglio di Stato, per un importo di oltre 82 milioni di euro.

Il nodo dell’importo

La quantificazione è stata al centro della seduta di giovedì 16 ottobre. Il direttore regionale della Sanità, Andrea Urbani, ha spiegato che nel giudizio di ottemperanza si parla di oltre 77 milioni tra danno e rivalutazione, mentre restano interpretazioni differenti sul calcolo degli interessi.

Per cautela, nella proposta è stato indicato l’importo massimo possibile. Secondo quanto riferito da Urbani, la Regione pagherà soltanto quanto stabilito dalla sentenza e chiederà al giudice di determinare gli interessi dovuti.

Il confronto politico

L’opposizione non ha partecipato alla seduta. Emanuela Droghei (Pd) ha motivato l’assenza con la convocazione della commissione Trasparenza, prevista per il giorno successivo, dove saranno presentate richieste di approfondimento. Droghei ha comunque indicato la propria presenza come vicepresidente della commissione quale atto di sensibilità istituzionale.

Daniele Sabatini (FdI) ha espresso dispiacere per l’assenza dell’opposizione e ha sostenuto che la vicenda riguarda una sentenza esecutiva da rispettare. Ha inoltre sollevato interrogativi sui tempi del contenzioso, avviato nel 2012, e sulle possibili responsabilità politiche nella gestione della causa.

Droghei ha replicato che un’amministrazione non perde tempo quando si difende e ha ricordato che nella scorsa legislatura la Regione aveva vinto il ricorso davanti al Tar. Anche Luciano Crea (Lista Rocca) ha chiesto di approfondire la vicenda, domandando perché non sia stato aperto prima un tavolo di confronto con la controparte.

Nazzareno Neri (Noi Moderati) ha richiamato il principio del buon padre di famiglia nella gestione dell’amministrazione. Per Angelo Tripodi (FI), invece, l’attuale amministrazione sta tutelando i conti regionali.

La proposta di legge è stata approvata, con la mancata partecipazione di Droghei al voto, e passa ora all’esame del Consiglio regionale.