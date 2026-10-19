Deutsche Bank prepara l’espansione della custodia crypto in Asia entro il 2027

Deutsche Bank prepara la custodia di criptovalute in Germania e l’espansione in Asia entro il 2027 nel quadro normativo MiCA.

Deutsche Bank intende estendere la propria custodia di criptovalute ai mercati asiatici entro il 2027, dopo l’annuncio di un lancio imminente in Germania. Il progetto rientra nella strategia della banca per ampliare i servizi sugli asset digitali destinati a clienti istituzionali e corporate.

Il servizio previsto in Germania

La soluzione consentirà a imprese e investitori professionali di detenere e trasferire criptovalute affidando alla banca la gestione dell’infrastruttura necessaria alla sicurezza degli asset. Deutsche Bank prevede di gestire per conto dei clienti le chiavi private e i wallet, con l’obiettivo di ridurre gli oneri operativi e i rischi associati alla custodia diretta.

Tra le funzionalità indicate figurano la conversione tra stablecoin, i depositi tokenizzati e il supporto all’emissione di obbligazioni digitali e di altri titoli basati su blockchain. L’offerta iniziale dovrebbe includere bitcoin, ether e le stablecoin USDC, EURC ed EURAU.

Il lancio tedesco resta tuttavia subordinato alle necessarie autorizzazioni regolamentari. La banca ha inoltre ottenuto un’autorizzazione da BaFin, l’autorità tedesca di vigilanza finanziaria, e figura nel registro provvisorio dell’ESMA nell’ambito del percorso di adeguamento al quadro europeo.

MiCA e prospettive asiatiche

L’iniziativa si colloca nel contesto di MiCA, il regolamento dell’Unione Europea dedicato ai mercati degli asset digitali. Per offrire servizi di custodia conformi a livello comunitario, l’autorizzazione delle autorità nazionali rappresenta un requisito centrale.

Secondo il piano indicato, l’espansione in Asia è programmata per il 2027. Non sono però specificati i primi Paesi o centri finanziari coinvolti. I tempi effettivi dipenderanno dall’ottenimento delle approvazioni richieste e dall’adeguamento della tecnologia alle normative locali, che nella regione risultano differenziate.

Opportunità e rischi per il mercato

L’ingresso di un grande gruppo bancario internazionale potrebbe favorire l’adozione istituzionale delle criptovalute, offrendo un’alternativa ai custodi specializzati e alle soluzioni di self-custody. Per gli investitori professionali, ciò potrebbe ridurre le barriere operative e rendere più contenuta la percezione del rischio regolamentare.

Per le imprese e le istituzioni finanziarie italiane, una maggiore disponibilità di infrastrutture bancarie dedicate agli asset digitali può creare opportunità per titoli tokenizzati e operazioni di tesoreria innovative. Restano però necessari il monitoraggio degli obblighi di conformità, della custodia e del reporting, oltre all’adeguamento delle competenze interne.

La centralizzazione della custodia presso istituti tradizionali pone anche questioni sulla concentrazione del rischio e sulla resilienza operativa. L’adozione su larga scala di conversioni tra stablecoin e depositi tokenizzati dipenderà inoltre dall’interoperabilità tra piattaforme, dagli standard di mercato e dalla chiarezza delle regole nei singoli Paesi.