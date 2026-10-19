Discarica abusiva a Minturno: così i carabinieri sono risaliti al responsabile

Minturno, 19 ottobre 2026 – A tradire la provenienza dei rifiuti edili abbandonati sono state proprio le piastrelle: i frammenti ritrovati tra i materiali scaricati sul terreno corrispondevano a quelli utilizzati in un cantiere di Scauri. È così che i Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia sono riusciti a ricostruire l’origine di un deposito illecito di rifiuti nel territorio di Minturno, arrivando a denunciare il responsabile di una ditta edile alla Procura della Repubblica di Cassino.