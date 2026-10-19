L'OPERAZIONE
Discarica abusiva a Minturno: così i carabinieri sono risaliti al responsabile
Cumuli di materiali edili e documenti tra i rifiuti. Le piastrelle del cantiere identiche ai frammenti abbandonati
Minturno, 19 ottobre 2026 – A tradire la provenienza dei rifiuti edili abbandonati sono state proprio le piastrelle: i frammenti ritrovati tra i materiali scaricati sul terreno corrispondevano a quelli utilizzati in un cantiere di Scauri. È così che i Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia sono riusciti a ricostruire l’origine di un deposito illecito di rifiuti nel territorio di Minturno, arrivando a denunciare il responsabile di una ditta edile alla Procura della Repubblica di Cassino.
L’indagine è partita da un controllo ambientale in via Virilassi, dove i militari avevano individuato due cumuli di rifiuti speciali edili e urbani, abbandonati direttamente sul terreno.
Minturno, i rifiuti abbandonati e gli indizi trovati dai Carabinieri
Durante il sopralluogo, i Carabinieri Forestali hanno esaminato attentamente i materiali presenti nell’area, effettuando una meticolosa selezione dei rifiuti alla ricerca di elementi utili per individuarne la provenienza.
Tra i cumuli sono stati rinvenuti documenti cartacei che, insieme alle dichiarazioni raccolte da persone informate sui fatti, hanno consentito agli investigatori di indirizzare gli accertamenti verso un cantiere edile a Scauri di Minturno.
Un successivo sopralluogo presso il cantiere ha permesso di acquisire il contratto d’appalto dei lavori stipulato con la ditta e di effettuare ulteriori verifiche sui materiali utilizzati.
Le piastrelle del cantiere identiche ai frammenti abbandonati
L’elemento decisivo è arrivato dal confronto fotografico tra le piastrelle installate nel cantiere e i frammenti rinvenuti tra i rifiuti.
Attraverso un fascicolo fotografico comparativo, i Carabinieri hanno documentato quella che, secondo gli accertamenti, è risultata essere un’assoluta corrispondenza tra i materiali.
Gli elementi raccolti hanno così consentito ai militari di ricostruire la provenienza dei rifiuti e di individuare il presunto responsabile del loro abbandono.
Al termine delle indagini, il responsabile della ditta edile è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, con l’ipotesi di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi effettuato da impresa.
Rifiuti speciali, le sanzioni previste dalla legge
Per la violazione contestata, prevista dall’articolo 255, comma 1.1, del decreto legislativo 152/2006, in caso di condanna è prevista una pena che può arrivare all’arresto da sei mesi a due anni oppure a un’ammenda da 3mila a 27mila euro.
I Carabinieri Forestali proseguono intanto le attività di controllo per contrastare gli illeciti ambientali e promuovere una corretta gestione dei rifiuti da parte di cittadini e imprese.
L’Arma ricorda inoltre la possibilità di segnalare comportamenti potenzialmente dannosi per l’ambiente attraverso il numero di emergenza ambientale 1515.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle successive fasi giudiziarie, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.