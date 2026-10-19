Fiumicino, 210 chili di hashish nei kayak gonfiabili: due arresti all’aeroporto Da Vinci

Il carico proveniva dagli Stati Uniti ed era indirizzato a un negozio sportivo della Capitale: l’intervento congiunto di Fiamme Gialle e funzionari doganali.

Fiumicino, 19 ottobre 2026 – La Guardia di Finanza di Roma e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 210 chili di hashish all’aeroporto di Fiumicino. La sostanza viaggiava nascosta in quindici kayak gonfiabili provenienti dagli Stati Uniti. Due persone sono state arrestate in flagranza al momento del ritiro.

La rotta postale internazionale dello stupefacente passava per i depositi cargo dello scalo aereo romano. Un carico di 210 chilogrammi di hashish, occultato all’interno di attrezzature sportive gonfiabili e spedito dagli Stati Uniti d’America, è stato intercettato e posto sotto sequestro. L’intervento congiunto ha condotto all’arresto in flagranza di reato di due persone, fermate nel momento esatto in cui tentavano di prendere in consegna la merce.

I controlli doganali e l’intercettazione del carico

L’operazione è scaturita dai monitoraggi quotidiani condotti dai militari del Gruppo di Fiumicino della Guardia di Finanza, attivi nell’area di smistamento merci dello scalo internazionale insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’attenzione degli ispettori si è concentrata sui flussi di spedizioni veicolati tramite i corrieri espressi internazionali, uno dei canali utilizzati per aggirare i controlli doganali tradizionali.

Nel corso delle verifiche documentali e fisiche, i controlli hanno isolato una spedizione formalmente destinata a un’attività commerciale della Capitale operante nella vendita di articoli sportivi. I documenti di trasporto dichiaravano la presenza di quindici kayak gonfiabili, impiegati come copertura logistica per il trasporto illecito.

Il sistema di occultamento nei natanti

L’ispezione della merce ha consentito di accertare le reali modalità di spedizione. I 210 chili di hashish erano stati sigillati e collocati all’interno della struttura dei natanti gonfiabili, con accorgimenti specifici finalizzati a superare i controlli ordinari e non destare sospetti durante le fasi di sdoganamento.

La sostanza stupefacente, suddivisa e imballata per resistere alle verifiche di routine, costituiva l’intero nucleo della spedizione proveniente da oltreoceano, schermata unicamente dalla presenza della gomma e dei materiali tecnici delle imbarcazioni sportive.

Il pedinamento della spedizione e l’arresto in flagranza

Accertata la presenza del carico illecito, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma non hanno proceduto a un blocco immediato della merce sul posto, ma hanno avviato un’attività di tracciamento e monitoraggio continuo della spedizione. Il bancale è stato seguito lungo l’intero tragitto verso la Capitale, fino all’arrivo presso l’hub logistico di destinazione finale.

Il dispositivo di controllo è scattato quando i due destinatari si sono presentati per ritirare il carico. I militari sono intervenuti direttamente nell’area di consegna, bloccando i soggetti sul fatto e procedendo all’arresto in flagranza per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con il contestuale sequestro penale dell’intero quantitativo di droga.