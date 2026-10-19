Fiamme Gialle, gli studenti di Pavia concludono il Campus a Sabaudia

Sabaudia – È partito sabato mattina alle ore 11.19 il treno regionale che ha accompagnato gli studenti del Campus Fiamme Gialle verso casa. Il momento dei saluti è stato caratterizzato da forti emozioni che facce tristi hanno lasciato intravedere. Gli studenti e i due insegnanti, ma anche i finanzieri che hanno vissuto a stretto contatto con loro da lunedì 12 ottobre, erano emozionati.

Il Campus “La Scuola in Cattedra – Sport e Legalità”, è un progetto nato dalla sinergia tra Regione Lombardia e Fiamme Gialle, che ha permesso a una classe dell’Istituto “Varzi” di Varzi (PV) di entrare a contatto con una realtà nuova: la Caserma del III Nucleo Atleti di Sabaudia sede dei canoisti e dei canottieri gialloverdi. Inizialmente diffidenti, con il proseguire dei giorni gli ospiti delle Fiamme Gialle hanno conosciuto gli uomini e le donne che vivono in quella Caserma. Con loro hanno scoperto il territorio, vissuto momenti indimenticabili e hanno visto da vicino campioni del calibro di Matteo Lodo, Antonio Rossi e Alessio Sartori.

Grazie alla “rete” tra Istituzioni ed Enti, creata negli anni sul territorio, in sei giorni hanno ammirato le bellezze di Roma, sono stati ospiti della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta e hanno assistito una dimostrazione delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia all’interno del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia. Hanno visitato la Tenuta Presidenziale di Castelporziano e partecipato a una lezione di arti marziali con il campione di Karate Stefano Maniscalco all’interno del Centro Sportivo della Guardia di Finanza. Grazie all’Associazione sportiva The Core hanno pagaiato sul Lago di Paola a bordo di un Dragon Boat. Venerdì, ultimo giorno dedicato al divertimento presso il Wood Park di Itri e nel primo pomeriggio visita al Museo storico Piana delle Orme di Pontinia.

La sera, poi, dopo l’incontro in video conferenza con il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi, sono andati a mangiare una pizza insieme ai “militari” che li hanno accompagnati in questa “avventura”. Una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento, caratterizzata da una sorpresa particolarmente gradita: un dono, di quelli che non si dimenticano. Gli studenti durante le sere in Caserma hanno dipinto una maglietta con un logo, quello nato dalla fusione tra il logo del “Varzi” con quello dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle. Questa maglietta è stata donata al Comandante del III Nucleo Atleti Magg. Danilo Cassoni in segno di gratitudine e di amicizia. Un’amicizia suggellata dalle sincere emozioni apparse, questa mattina, sui volti di tutti al momento della partenza verso casa.

Foto Fiamme Gialle Sabaudia