Fiumicino, 780mila euro dalla Regione: il Borgo dei Bonificatori verso il recupero

Approvato lo schema d’intesa tra Regione e Comune. Nel piano aree verdi, strade, scuole e immobili pubblici. Baccini: “Un risultato epocale”

Fiumicino, 19 ottobre 2026 – Un accordo da 780mila euro per valorizzare il patrimonio pubblico di Fiumicino, con particolare attenzione al Borgo dei Bonificatori di Isola Sacra, luogo simbolo della storia del territorio. La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore Fabrizio Ghera, ha approvato lo schema di un nuovo accordo di collaborazione con il Comune di Fiumicino, destinato a favorire il recupero e la gestione di immobili, aree verdi, strade e spazi di interesse collettivo.

Il provvedimento, annunciato il 19 ottobre 2026, punta a superare le frammentazioni della proprietà pubblica e ad accelerare le procedure necessarie per trasferire al Comune alcuni beni attualmente appartenenti alla Regione. Un percorso che potrebbe aprire nuove possibilità di riqualificazione urbana, migliorando la gestione di spazi e strutture utilizzati dai cittadini.

Fiumicino, 780mila euro per valorizzare il patrimonio pubblico

Il nuovo accordo dispone di 780mila euro per sostenere le attività di valorizzazione e i necessari adempimenti tecnici e amministrativi, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Non si tratta, dunque, dell’annuncio dell’avvio immediato di tutti i lavori, ma di un passaggio amministrativo che dovrà rendere possibili i successivi interventi.

Tra i beni individuati come prioritari nell’elenco A allegato all’accordo figurano:

Le aree verdi e gli spazi pubblici attrezzati.

e gli spazi pubblici attrezzati. Le strade pubbliche e quelle aperte al transito appartenenti alla Regione.

e quelle aperte al transito appartenenti alla Regione. L’immobile utilizzato come uffici comunali a Borgo Palidoro .

. Le aree destinate all’ edilizia residenziale pubblica .

. I terreni sui quali sorgono edifici scolastici realizzati dal Comune.

Per queste proprietà, Regione e Comune avvieranno le procedure propedeutiche al trasferimento, secondo quanto previsto dalla normativa.

L’obiettivo è consentire all’amministrazione comunale di programmare in maniera più organica la manutenzione, il recupero e la gestione di beni che rivestono un ruolo importante nella vita quotidiana del territorio.

Borgo dei Bonificatori, una nuova prospettiva per Isola Sacra

Tra gli aspetti più significativi dell’accordo figura l’inserimento del Borgo dei Bonificatori di Isola Sacra nel percorso di valorizzazione del patrimonio pubblico.

L’area custodisce una parte importante della memoria storica di Fiumicino. Gli immobili individuati nell’elenco prioritario provengono dal patrimonio dell’Opera Nazionale Combattenti e comprendono fabbricati rurali e un silos, testimonianze dell’attività agricola e delle opere di bonifica che hanno trasformato il territorio.

La prospettiva è quella di recuperare e valorizzare questi edifici, inserendoli in una visione più ampia di tutela del paesaggio e di fruizione pubblica.

L’accordo potrebbe così rappresentare un primo passo per restituire attenzione a un patrimonio legato alle origini della Fiumicino moderna, coniugando memoria storica, recupero edilizio e nuove opportunità per la comunità.

Dalla Basilica di Sant’Ippolito alle Terme di Matidia: il patrimonio storico di Isola Sacra

Il Borgo dei Bonificatori si trova in un contesto di particolare interesse archeologico, caratterizzato dalla presenza di testimonianze dell’età romana e paleocristiana.

Tra queste spicca la Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito, dedicata al martire patrono di Fiumicino. Il complesso, risalente alla fine del IV secolo d.C., è stato riportato alla luce attraverso campagne di scavo avviate nel 1970.

Nelle vicinanze si trovano anche le Terme di Matidia, testimonianza dell’antica organizzazione del territorio portuense, presso il tracciato del ponte che collegava Isola Sacra con il Porto.

La presenza di questi monumenti contribuisce a rendere l’area un luogo di particolare valore storico e culturale.

L’inserimento del Borgo dei Bonificatori nell’accordo non comporta automaticamente il trasferimento della Basilica o delle Terme di Matidia. Qualsiasi intervento su questi beni richiederà il rispetto delle specifiche competenze di tutela e delle eventuali procedure patrimoniali previste.

Baccini: “Un risultato epocale per Fiumicino”

Il sindaco Mario Baccini accoglie con soddisfazione l’approvazione dello schema d’accordo, sottolineando il valore storico e identitario degli immobili interessati.

“Un risultato epocale per Fiumicino. Con questo accordo compiamo un passo decisivo, atteso da decenni, verso il recupero di un patrimonio storico e identitario della nostra città. Ringrazio la Regione Lazio e l’Assessore Ghera per aver condiviso con noi un obiettivo che oggi diventa concreto. Restituiamo valore alla nostra storia e apriamo nuove prospettive per il futuro del territorio”, dichiara il primo cittadino.

Sulla stessa linea l’assessore regionale al Patrimonio Fabrizio Ghera, che richiama l’importanza della collaborazione con gli enti locali.

“La Regione Lazio ha avviato un piano di valorizzazione del patrimonio regionale che stiamo portando avanti attraverso la positiva sinergia con gli Enti Locali. Obiettivo della Regione Lazio è riqualificare e rendere fruibile per i cittadini spazi che hanno un valore identitario per i territori”, afferma Ghera.

Recupero degli immobili e rigenerazione urbana: i prossimi passaggi

Il nuovo accordo apre dunque una fase di collaborazione tra Regione Lazio e Comune di Fiumicino che dovrà tradursi nelle procedure di trasferimento dei beni e nella successiva programmazione degli interventi.

Le prospettive riguardano non soltanto il Borgo dei Bonificatori, ma anche la gestione delle aree verdi, delle infrastrutture e degli immobili pubblici distribuiti sul territorio comunale.

Per Isola Sacra, in particolare, l’obiettivo è costruire un percorso capace di mettere in relazione le testimonianze della bonifica con il vicino patrimonio archeologico, valorizzando un’area strettamente legata alla storia e all’identità della città.