Fiumicino, dalla bonifica allo sviluppo aeroportuale: storia di una città che cambia

Fiumicino, 19 ottobre 2026 – Per comprendere il futuro di Fiumicino bisogna prima conoscerne il passato. Quella che oggi è una città affacciata sul Mediterraneo, con quartieri residenziali, attività commerciali e collegamenti internazionali, era un tempo un territorio profondamente diverso.

Alla fine dell’Ottocento, vaste aree del litorale romano erano occupate da paludi e terreni soggetti ad allagamenti. La malaria rappresentava un grave problema e le possibilità di insediamento erano limitate. Le opere di bonifica, avviate negli ultimi decenni del XIX secolo, interessarono il litorale e, negli anni Venti del Novecento, furono proseguite sull’Isola Sacra dall’Opera Nazionale per i Combattenti.

Canali di scolo, strade poderali, coltivazioni e fabbricati rurali trasformarono il paesaggio. Dove prima si trovavano acquitrini e terreni difficilmente abitabili cominciarono a sorgere case coloniche, aziende agricole e nuove comunità. La bonifica pose così le basi della Fiumicino moderna.

1961: l’aeroporto cambia il destino della città

Se la bonifica aveva reso il territorio più vivibile e produttivo, l’apertura operativa dell’aeroporto Leonardo da Vinci, il 15 gennaio 1961, ne cambiò profondamente la prospettiva economica. Fiumicino entrava progressivamente nella rete internazionale dei grandi flussi di persone, merci e servizi.

L’aeroporto significava posti di lavoro, nuove competenze, collegamenti, manutenzione, logistica, trasporti, ristorazione e accoglienza. Accanto all’occupazione diretta crebbe un indotto che coinvolse le attività del territorio e influenzò anche la domanda abitativa.

Con lo sviluppo dello scalo, molte famiglie legate al lavoro aeroportuale scelsero di stabilirsi a Fiumicino, acquistando o costruendo casa e contribuendo, insieme ad altri fattori, all’espansione residenziale dell’Isola Sacra, particolarmente intensa a partire dagli anni Settanta. Intorno alle abitazioni nacquero nuovi negozi e servizi: l’infrastruttura trasformava anche il tessuto sociale della città.

Dietro la crescita aeroportuale ci sono dunque anche generazioni di persone che a Fiumicino hanno trovato un lavoro, costruito una casa e cresciuto i propri figli.

Una nuova fase dello sviluppo

Il Piano di Sviluppo Aeroportuale Sostenibile al 2046, presentato da ENAC e Aeroporti di Roma, comprende una quarta pista e ulteriori interventi sulle infrastrutture. Nel 2025 il Leonardo da Vinci ha superato i 51 milioni di passeggeri; le ipotesi di crescita della domanda spingono a ripensare l’assetto futuro dello scalo.

Secondo i dati richiamati dall’amministrazione comunale, i movimenti aerei potrebbero passare da circa 375.000 annui a circa 500.000 nel 2046. Per i promotori, la nuova pista consentirebbe una diversa distribuzione delle operazioni, con potenziali miglioramenti del rumore in alcune aree residenziali. Sono effetti attesi, da verificare attraverso gli studi e le procedure di valutazione.

Turismo e territorio: la posizione di Assohotel Confesercenti Fiumicino e Federazione del Turismo di Fiumicino

Il legame tra crescita aeroportuale e sviluppo della città interessa direttamente le imprese dell’accoglienza. Nel dibattito sulla quarta pista, anche le imprese turistiche guardano alle prospettive occupazionali e allo sviluppo della ricettività, della ristorazione e dei pubblici eserciz.

«Assohotel – Confesercenti Fiumicino è favorevole alla realizzazione della quarta pista, perché consideriamo lo sviluppo dell’aeroporto una grande opportunità per il nostro territorio. La storia della nostra città dimostra che la crescita dello scalo ha favorito occupazione, nuove abitazioni, imprese e servizi. Oggi possiamo aprire una nuova fase, valorizzando soprattutto il turismo, la ristorazione e il commercio locale. È fondamentale, però, che gli investimenti producano benefici concreti per Fiumicino, con infrastrutture adeguate, lavoro e attenzione alla qualità della vita dei residenti.» Quirino Secci – Presidente Assohotel – Confesercenti di Fiumicino

Dalle opportunità ai benefici per la città

La posizione proposta da Assohotel si inserisce nel percorso storico raccontato in questo articolo: dalla bonifica, che rese abitabile l’Isola Sacra, alla crescita dell’aeroporto che contribuì all’insediamento di lavoratori e famiglie e allo sviluppo dei quartieri.

Per il settore ricettivo, il potenziale della quarta pista non si esaurisce nell’aumento del traffico aereo. Più collegamenti possono significare nuove occasioni per gli alberghi e per le altre attività locali, soprattutto se Fiumicino sarà capace di promuovere la propria identità turistica e di trattenere una parte maggiore della spesa dei viaggiatori. Le stime economiche del Piano al 2046 restano proiezioni: il loro effettivo impatto sul Comune dipenderà dall’attuazione degli interventi, dalle politiche territoriali e dalle verifiche ambientali previste.

Lavoro, imprese, turismo: quali ricadute sul Comune?

Secondo le stime rese note dal Comune, il piano potrebbe contribuire alla creazione di circa 13.000 nuovi posti di lavoro al 2046 e generare oltre 5 miliardi di euro di valore aggiunto. Le ricadute concrete dipenderanno dalle condizioni economiche e dall’attuazione degli interventi.

Le potenziali opportunità riguardano l’occupazione aeroportuale e l’indotto, le forniture alle imprese, la logistica, la ristorazione e i pubblici esercizi. Un capitolo importante è il turismo: una rete di collegamenti più ampia può favorire alberghi, ristoranti e operatori locali, se accompagnata da politiche capaci di trasformare i viaggiatori in visitatori del territorio.

Per Fiumicino la sfida non è soltanto accogliere il passeggero che va a Roma, ma far conoscere il litorale, i percorsi archeologici e le tradizioni gastronomiche, aumentando la quota di spesa turistica che rimane in città.

La lezione della storia

La bonifica rese coltivabili e abitabili vaste porzioni del territorio. L’aeroporto contribuì a una nuova stagione economica e alla crescita di quartieri e imprese. Lo sviluppo aeroportuale rappresenta oggi una proposta di ulteriore trasformazione, i cui benefici e costi dovranno essere verificati con attenzione.

Il punto non è soltanto quanto potrà crescere l’aeroporto, ma quanto di quella crescita potrà tradursi in benefici effettivi per chi vive a Fiumicino: lavoro accessibile ai residenti, collegamenti, servizi, valorizzazione turistica e garanzie ambientali.