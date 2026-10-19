L'INTERVENTO
Fiumicino, razzia di oro nello studio dentistico: bottino da oltre 10mila euro
Furti a raffica anche nei negozi, un arresto: tradito dalla bicicletta rubata su cui andava in giro
Fiumicino, 19 ottobre 2026 – Dal denaro sottratto ai registratori di cassa di una cartoleria e di un ristorante fino alle leghe odontoiatriche in oro del valore di circa 10mila euro, rubate da uno studio dentistico. Sono quattro gli episodi di furto che i Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno ricostruito nel corso di un’indagine che ha portato all’arresto di un 46enne italiano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura della libertà vigilata.
Nei confronti dell’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, il Tribunale ordinario di Civitavecchia ha disposto la sostituzione della libertà vigilata con gli arresti domiciliari, sulla base degli elementi raccolti dai militari dell’Arma.
Furti a Fiumicino, dalla cartoleria allo studio dentistico
L’attività investigativa ha permesso di collegare il 46enne a una serie di furti commessi ai danni di attività commerciali e privati cittadini nel territorio di Fiumicino.
Il primo episodio riguarda una cartoleria, dalla quale erano stati sottratti 250 euro custoditi nel registratore di cassa. Gli accertamenti hanno poi portato gli investigatori a raccogliere elementi relativi a un secondo furto, questa volta ai danni di un ristorante, dove erano stati rubati altri 100 euro.
Più consistente il bottino sottratto da uno studio medico-dentistico. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, dall’attività erano scomparsi un telefono cellulare, una somma di denaro contante non quantificata e leghe per fusioni odontoiatriche in oro, per un valore stimato di circa 10mila euro.
La bicicletta da 4mila euro ritrovata dai Carabinieri
Tra gli episodi contestati figura anche il furto di una bicicletta del valore di circa 4mila euro. Il mezzo, denunciato come rubato dal proprietario, è stato individuato nella disponibilità del 46enne, sorpreso mentre lo utilizzava. La vittima, dopo aver riconosciuto la propria bicicletta, ne ha ottenuto la restituzione.
Dal regime di libertà vigilata agli arresti domiciliari
I diversi accertamenti, accompagnati dai riscontri investigativi, sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria, che ha emesso il provvedimento di aggravamento della misura nei confronti dell’indagato.
I Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno quindi eseguito l’ordinanza, sottoponendo l’uomo agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità attribuite al 46enne dovranno essere accertate nelle successive fasi giudiziarie, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.