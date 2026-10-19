Fiumicino, razzia di oro nello studio dentistico: bottino da oltre 10mila euro

Fiumicino, 19 ottobre 2026 – Dal denaro sottratto ai registratori di cassa di una cartoleria e di un ristorante fino alle leghe odontoiatriche in oro del valore di circa 10mila euro, rubate da uno studio dentistico. Sono quattro gli episodi di furto che i Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno ricostruito nel corso di un’indagine che ha portato all’arresto di un 46enne italiano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura della libertà vigilata.