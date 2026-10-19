L'EDITORIALE|
La crescita? Più residenti, meno identità
I nuclei storici, le giovani generazioni locali e i lavoratori che assicurano i servizi quotidiani finiscono progressivamente tagliati fuori dai quartieri centrali o di costa, costretti a ripiegare su metrature ridotte o a spostarsi nelle aree più interne dell’agro
Fiumicino, 19 ottobre 2026 – I numeri dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate dicono che a Fiumicino comprare casa costa più che in qualsiasi altro comune del litorale romano (leggi qui), con un valore centrale di 2.300 euro al metro quadro e punte che toccano i 3.200 euro. L’ufficio anagrafe, di rimando, certifica un dato altrettanto inoppugnabile: la popolazione non smette di crescere, superando stabilmente la quota di 85mila residenti.
Mettere insieme questi due fattori senza fermarsi alla superficie significa scoperchiare una dinamica che va ben oltre i confini comunali e investe l’intero assetto dell’area metropolitana romana, riflettendo dinamiche comuni a molte realtà occidentali. La crescita demografica di Fiumicino non smentisce il caro-casa, ma ne costituisce la radice. Il territorio cresce per trascinamento e per necessità, assorbendo la fuga costante da una Capitale divenuta proibitiva nei costi e farraginosa nella mobilità. Si sceglie il litorale confidando nella vicinanza all’hub aeroportuale, nelle vie di collegamento e in una qualità della vita teoricamente superiore.
Questa domanda continua genera una pressione implacabile sui valori di vendita e sui canoni di locazione. L’effetto immediato è una ridefinizione della geografia sociale. Non ci troviamo davanti a un comune che si spopola, bensì a una comunità che rischia di frammentarsi. I nuclei storici, le giovani generazioni locali e i lavoratori che assicurano i servizi quotidiani finiscono progressivamente tagliati fuori dai quartieri centrali o di costa, costretti a ripiegare su metrature ridotte o a spostarsi nelle aree più interne dell’agro.
Il problema si allarga allora a una riflessione di principio sul modello di sviluppo che intendiamo perseguire. L’aumento del valore di mercato di un territorio viene sovente celebrato come un indicatore automatico di benessere e di prestigio. Tuttavia, quando la casa smette di essere un bene accessibile e diventa uno strumento finanziario inaccessibile a chi produce il reddito locale, il circuito virtuoso si spezza. Un comune che attira abitanti ma non riesce a trattenerne il ceto medio finisce per trasformarsi in una piattaforma di passaggio, un dormitorio funzionale alla logistica o al pendolarismo, privo della spina dorsale data dal senso di appartenenza.
Governare questo processo non significa ostacolare le legittime logiche economiche, ma impedire che l’espansione demografica proceda alla cieca. Se la pianificazione urbanistica e gli investimenti sui servizi non tengono il passo della crescita anagrafica, l’illusione dei numeri positivi lascerà sul campo costi sociali elevati. Una città moderna non dimostra la propria forza soltanto dal bilancio delle compravendite, ma dalla capacità di consentire a chi ci vive e ci lavora di costruire un futuro all’interno della propria comunità.