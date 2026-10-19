La crescita? Più residenti, meno identità

Mettere insieme questi due fattori senza fermarsi alla superficie significa scoperchiare una dinamica che va ben oltre i confini comunali e investe l’intero assetto dell’area metropolitana romana, riflettendo dinamiche comuni a molte realtà occidentali. La crescita demografica di Fiumicino non smentisce il caro-casa, ma ne costituisce la radice. Il territorio cresce per trascinamento e per necessità, assorbendo la fuga costante da una Capitale divenuta proibitiva nei costi e farraginosa nella mobilità. Si sceglie il litorale confidando nella vicinanza all’hub aeroportuale, nelle vie di collegamento e in una qualità della vita teoricamente superiore.