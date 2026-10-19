“Licenziata” per un tatuaggio, la parola ai giudici

L’usanza di sottoporsi a tatuaggi è senza dubbio in forte aumento ed emerge una crescente accettazione sociale laddove, quello che poteva rappresentare un modo di ribellione nei confronti della società, ora si sta orientando verso un meccanismo di espressione personale, un segno di identità attribuendo un valore estetico che prima non esisteva.

Chi si sottopone ad un tatuaggio lo fa in genere per esibire la propria identità o imprimere qualche passaggio importante della propria storia personale, mostrare hobby, passioni, caratteri individuali, commemorare date o persone ricordare rapporti sentimentali ma, soprattutto, per uno spirito di emulazione che in Italia è particolarmente diffuso.

Infatti pochi sanno che in ambito europeo l’Italia è tra i paesi con la più alta percentuale di persone tatuate dando luogo nel nostro paese ad un fenomeno quasi di massa.

Il problema è tuttavia che l’uso di tatuarsi da giovani, comporta, ma questo non viene considerato al momento in cui si decide di sottoporsi al tatuaggio, delle conseguenze talvolta molto gravi nel successivo periodo nel quale i giovani devono cercare lavoro.

Ciò in quanto alcune strutture statali o Enti pubblici e soprattutto molte aziende private con appositi regolamenti, rifiutano l’assunzione ai soggetti tatuati i quali quindi si vedono limitare le possibilità di impiego in modo rilevante, tutti impedimenti ai quali non si pensa affatto allorchè in età giovanile ci si sottopone a tale rito.

Se dunque il fenomeno è in espansione, con pari passo iniziano a nascere i processi in Tribunale per le opposizioni ed i divieti che alcune aziende o datori di lavori, ma soprattutto lo Stato impongono nel poter ricoprire un impiego per il quale il tatuaggio costituisce un grosso limite.

I procedimenti giudiziari in corso a fronte dei divieti esistenti al momento dell’assunzione o dei licenziamenti o degli altri provvedimenti disciplinari in tema di soggetti tatuati, riguardano soprattutto le Forze dell’Ordine ed assimilati, gli impieghi presso l’Esercito ed in misura minoritaria alcuna aziende private.

COSA DICE LA LEGGE

Rileviamo subito che in Italia non sussiste una normativa generale che limiti l’assunzione nei luoghi di lavoro in forza dell’esistenza di tatuaggi. Singolarmente le uniche normative non riguardano il rapporto con il mondo del lavoro, bensì i limiti per i soggetti abilitati ad effettuare i tatuaggi e la tutela sanitaria dei soggetti che vi si sottopongono.

Alcune circolari emanate dal Ministero della Salute sono relative all’esecuzione di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza, soprattutto ai requisiti igienici ed ai rischi della trasmissione di infezioni, mentre alcune Regioni hanno emanato norme specifiche per regolare il settore che impongono l’obbligo ai tatuatori del rispetto dei requisiti igienici sanitari anche con riferimento ai locali, informando il cliente sui rischi sulla salute associati al tatuaggio, facendo sottoscrivere un modulo ad hoc.

Quanto ai limiti di età, al di sotto dei 18 anni, serve l’assenso dei genitori ma, in alcune Regioni tra cui il Lazio, è assolutamente vietato eseguire tatuaggi ai minori di 14 anni o come in Sicilia ai minori di 18 anni. Ciò soprattutto per le conseguenze successive di cui appunto stiamo parlando.

Infatti esistono normative specifiche o regolamenti interni, soprattutto nelle Forze dell’Ordine, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, ma anche nell’Esercito che inibiscono l’assunzione al lavoro in presenza di tatuaggi visibili anche con la tenuta estiva. In questi casi i tatuaggi costituiscono e rappresentano sicuramente un ostacolo al concorso.

Nel campo privato, in assenza di una normativa, non è certamente legale licenziare un lavoratore soltanto perché si è sottoposto ad un tatuaggio. Ciò tuttavia sempreché il divieto dei tatuaggi non sia previsto nel regolamento aziendale o nei contratti personali o collettivi già esistenti al momento dell’assunzione.

In sostanza , secondo l’attuale normativa, il datore di lavoro privato può legittimamente vietare l’assunzione ai soggetti tatuati o stabilire delle limitazioni specifiche (in genere i tatuaggi non devono essere visibili nei confronti dei clienti) e nelle ipotesi in cui sussistano tali limitazioni è legittimo il divieto di assunzione ed anche di licenziamento ove venga violata tale previsione.

Viceversa è pacifico che nell’ipotesi in cui il tatuaggio venga effettuato in aziende ove non sussista tale divieto, ovvero in altre in cui il divieto viene inserito in un regolamento successivo all’assunzione, non può sussiste alcuna limitazione da parte del datore di lavoro.

LA SITUAZIONE IN ITALIA

In ambito lavorativo in Italia esistono regolamenti specifici, come si diceva, che impediscono espressamente l’assunzione nelle Forze di Polizia dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o equiparate, di soggetti nei quali il tatuaggio appare visibile con l’utilizzo della divisa d’ordinanza.

Sussistono tuttora sul punto numerosi procedimenti giudiziari e la questione è finita addirittura alla Corte di Giustizia Europea singolarmente, non tanto perché il divieto previsto dai regolamenti non fosse valido, ma perché si creerebbe in questa maniera una diversità di trattamento di genere tra maschi e femmine.

Nel caso specifico si è eccepita l’illegittimità della mancata assunzione in servizio di un’aspirante poliziotta la quale presentava un tatuaggio al polpaccio visibile con la divisa d’ordinanza femminile.

Si trattava di un piccolo fiore all’altezza del polpaccio che, se fosse stato posto su un uomo sarebbe stato sicuramente coperto dalla divisa composta dai pantaloni, mentre per la divisa femminile composta dalla gonna, il tatuaggio sarebbe stato visibile dando luogo al rigetto della domanda di ammissione al concorso.

Famoso ed è stato seguito più volte dalla stampa, il caso di una ragazza, anch’essa agente di polizia, la quale dopo aver superato il concorso pubblico si vedeva licenziare a seguito della opposta sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto la tesi del Ministero dell’Interno e veniva estromessa nonostante che in seguito si fosse sottoposta ad una lunga e dolorosa operazione per eliminare il tatuaggio, ma lasciando una vistosa cicatrice.

La questione si pone in quanto i bandi di concorso nella polizia e nelle forze armate vietano in modo estremamente severo l’esistenza di tatuaggi visibili ed il Consiglio di Stato ha sempre reiterato la validità di tale divieto che esclude dal concorso tutti i soggetti con tatuaggi che appaiono percepibili con l’uniforme, anche estiva.

Tra i tanti, un ultimo caso per esempio è quello di un Carabiniere di Bologna il quale effettuato il tatuaggio in corso di rapporto di lavoro, si vedeva infliggere la sanzione della perdita del grado.

Il TAR accoglieva il ricorso proposto dal militare rilevando tuttavia che se il tatuaggio costituisce un illecito disciplinare secondo il Regolamento liberamente accettato, tuttavia le sanzioni devono rispettare una certa proporzionalità e ragionevolezza e nel caso specifico, la sentenza “consigliava” al Ministero di utilizzare il carabiniere non più presso un’unità operativa, ma in una diversa funzione presso gli uffici dell’arma nei quali non siano imposti le uniformi a maniche corte.

UNA MODA CHE PUO’ COSTARE CARA

Dunque sostanzialmente, se da un lato molti giovani si sottopongono con estrema leggerezza ai tatuaggi, di fatto allorchè si affacciano al mondo del lavoro si trovano di fronte a limitazioni non di poco conto.

Infatti, a parte lo Stato, anche molte aziende private notoriamente applicano Regolamenti rigidi che escludono tatuaggi visibili.

Vanno annoverati fra le aziende che non assumono lavoratori con tatuaggi, anche buona parte di quelle che operano in contesti formali, come Istituti finanziari, bancari, assicurativi, studi professionali, istituzionali o particolari settori ove sussistano regolamenti specifici che impongano standard estetici rigorosi ovvero ancora le attività lavorative a contatto con bambini o connesse con l’istruzione.

Lo stesso divieto è previsto nella maggioranza delle compagnie aeree o di navigazione.

LA RIMOZIONE DEI TATUAGGI

Tale situazione spinge molti giovani a tentare l’esperienza della rimozione. La rimozione del tatuaggio tuttavia non è un’operazione né facile, nè breve, nè economica. Infatti deve essere effettuata da un medico ed il trattamento viene eseguito in più sedute nelle quali si procede per gradi e per di più con un costo particolarmente elevato.

Basti dire che per una singola seduta per cancellare un tatuaggio, attualmente vengono richiesti, a seconda della grandezza, tra i 100,00 ed i 600,00 euro, mentre il percorso completo richiede di norma più sedute fino a 10 o più per un costo totale di varie migliaia di euro. Ciò senza considerare che molti Regolamenti delle Forze dell’Ordine escludono comunque dall’assunzione i soggetti con cicatrici deturpanti.