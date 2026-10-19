Macron alla Francia dopo le violenze: annunciato un incontro tra governo e rappresentanti sociali

Parigi, 19 ottobre 2026 – All’indomani delle violenze scoppiate in diverse città francesi, Emmanuel Macron si è rivolto domenica ai cittadini con un discorso solenne. Il presidente ha annunciato che il primo ministro riunirà nei prossimi giorni partiti, sindacati e rappresentanti degli studenti liceali e universitari.

«Come possono dei francesi fare questo alla Francia?», ha dichiarato Macron. L’annuncio arriva mentre il governo francese è sottoposto alla pressione dell’opposizione, in particolare della sinistra, per la gestione dell’ordine pubblico durante le proteste del 17 ottobre.

Il bilancio delle manifestazioni

Secondo le autorità francesi, alla mobilitazione nazionale di sabato contro il caro vita hanno partecipato quasi 550mila persone, di cui 110mila a Parigi. In diverse città, le manifestazioni sono degenerate in scontri e saccheggi.

Centinaia di edifici pubblici e negozi sono stati presi di mira. Le strade sono rimaste disseminate di detriti e veicoli incendiati. A Limoges, nel sud-ovest del Paese, il municipio ottocentesco è stato in gran parte distrutto dalle fiamme.

Le autorità hanno fermato oltre duemila persone. Sono invece più di 600 i poliziotti, gendarmi e vigili del fuoco rimasti feriti. Al termine di una riunione dell’unità di crisi, il primo ministro Sébastien Lecornu ha promesso trasparenza sulle condizioni in cui è stato gestito l’ordine pubblico.

Lo scontro politico

Lecornu ha attaccato La France insoumise (LFI), il partito radicale di sinistra. «O si sta nel campo della Repubblica e delle forze dell’ordine, […] oppure si sta dalla parte dei vandali», ha dichiarato.