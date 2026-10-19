Maltempo in arrivo: temporali e nubifragi al Nord, piogge al Centro-Sud

Maltempo in arrivo al Nordovest con temporali e nubifragi, peggioramento in Lombardia e Toscana e piogge in Sardegna.

È in arrivo una fase di intenso maltempo sull’Italia, con temporali e possibili nubifragi soprattutto al Nordovest. Il peggioramento coinvolgerà progressivamente anche altre aree del Paese tra martedì 20 e giovedì 22 ottobre, con temperature in generale variazione.

Martedì 20 ottobre: peggioramento al Nord e in Toscana

Il maltempo interesserà fin dal mattino il Nordovest, dove sono previsti temporali e nubifragi. Nel pomeriggio il peggioramento raggiungerà la Lombardia, mentre entro sera sarà coinvolto anche il Nordest. Le temperature diminuiranno, con massime comprese tra 17 e 22°C.

Al Centro è atteso un peggioramento in Toscana, con piogge e temporali anche forti in estensione entro sera a Umbria e Lazio. Sarà più soleggiato lungo l’Adriatico, mentre le massime resteranno tra 20 e 24°C.

Al Sud il maltempo riguarderà la Sardegna. Sono previste condizioni variabili sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica, con piovaschi, mentre altrove prevarrà il sole. Le temperature saranno in rialzo, con valori massimi tra 21 e 26°C.

Mercoledì 21 ottobre: instabilità persistente

La situazione resterà molto instabile o perturbata al Nord, con rovesci e temporali anche intensi. Sono attese alcune aperture sul Piemonte e sull’Emilia Romagna; le temperature rimarranno stabili, con massime tra 17 e 22°C.

Al Centro l’instabilità porterà rovesci e temporali, in graduale attenuazione dal pomeriggio sulle regioni tirreniche. Le massime saranno in calo e comprese tra 18 e 23°C. Al Sud migliorerà in Sardegna, mentre sulle altre regioni potranno verificarsi piovaschi e locali temporali sparsi.

Giovedì 22 ottobre: fenomeni in esaurimento

Giovedì resterà una residua instabilità sul Nordest, con fenomeni in esaurimento e maggiori schiarite dal pomeriggio. Il tempo sarà soleggiato sulle altre zone del Nord già dalla mattina.

Al Centro sono previsti ultimi piovaschi sull’Adriatico, in esaurimento entro il pomeriggio, e più sole sulle regioni tirreniche. Al Sud la variabilità potrà accompagnarsi a qualche isolato piovasco sul basso Tirreno, con fenomeni in arrivo anche su Molise e Puglia tra pomeriggio e sera.

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