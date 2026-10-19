Mondiali Giovanili di Karate, è spettacolo Italia: arrivano nove medaglie, tra cui due ori scintillanti

E’ stata un’altra straordinaria competizione iridata per l’Italia. Ai Mondiali Giovanili di Karate gli Azzurri tornano a casa con nove medaglie in bacheca, tra cui 2 ori e 7 bronzi. la competizione si è svolta dal 16 al 18 ottobre a a Bielsko-Biała.

Nella prima giornata di finali è salita sul podio Sofia Pavone, per la categoria Juniores Under 18 e nel peso dei 48 kg. L’Azzurrina si è laureata campionessa mondiale staccando un grande risultato personale, a seguito di un percorso di gara perfetto. Nel match per la medaglia ha vinto con la portoghese Isis Matos, rimontando dal 2-0 iniziale, fino alla conquista dei tre punti con uno straordinario ippon. Con lei, è arrivata la medaglia anche per Carmine Apicella, nella classe maschile dei 61 kg. L’atleta tricolore ha messo al collo il bronzo vincendo l’incontro con il giordano Mohammad Al Najjar per 2-0. Aggiunge un’altra splendida medaglia del terzo posto in competizione e in categoria, della carriera.

Achille Giuliani è salito sul podio e nella categoria Cadetti, unico della suddetta categoria a mettersi una medaglia al collo, conquistando il bronzo, a seguito dell’argento continentale avuto nello scorso mese di febbraio. Il match è stato vinto nei 57 kg con il messicano Tomas Acosta e per 2-0.

La stessa medaglia è andata a Ilaria Bianco nel peso dei 52 kg. L’atleta tricolore ha concluso un super finale per il terzo posto con il risultato di pareggio 0-0, ma ottenendo il match dopo la decisione arbitrale a suo favore.

Nella seconda giornata di finali, sono salite sul podio i ragazzi del team di kata Matteo Freda, Matteo Nardaccio, Giacomo Turcato e Sergio Rosiello, conquistando un super titolo iridato, che aggiungono all’oro europeo in palmares. Hanno vinto con la Turchia per 4-1.

Anche le ragazze della squadra di kata hanno avuto la loro medaglia e di colore bronzo. Sofia Crucitti, Beatrice Dublino, Martina Beretta e Silvia Tagliabue hanno superato il team dell’Ungheria per 5-0. Risultato netto.

Gli altri podi sono arrivati dal kumite della categoria Under 21. Nel peso dei 60 kg è arrivato il bronzo e per Guido Squillante con il risultato a favore di 8-5. Emma Colletti ha vinto con la marocchina Roumayssae Tarkou con il risultato di 8-7 nella categoria dei 55 kg.

Anna Pia Desiderio ha messo la medaglia di bronzo nei 68 kg, ha vinto nettamente per 7-1 sulla ceca Ema Tinavska.

Foto FIJLKAM/fijlkam.it (da fijlkam.it)