IL SUCCESSO|
Mondiali Giovanili di Karate, è spettacolo Italia: arrivano nove medaglie, tra cui due ori scintillanti
Conclusa un’altra eccezionale competizione per la Nazionale Italiana. Gli Azzurrini hanno scritto la storia
E’ stata un’altra straordinaria competizione iridata per l’Italia. Ai Mondiali Giovanili di Karate gli Azzurri tornano a casa con nove medaglie in bacheca, tra cui 2 ori e 7 bronzi. la competizione si è svolta dal 16 al 18 ottobre a a Bielsko-Biała.
Nella prima giornata di finali è salita sul podio Sofia Pavone, per la categoria Juniores Under 18 e nel peso dei 48 kg. L’Azzurrina si è laureata campionessa mondiale staccando un grande risultato personale, a seguito di un percorso di gara perfetto. Nel match per la medaglia ha vinto con la portoghese Isis Matos, rimontando dal 2-0 iniziale, fino alla conquista dei tre punti con uno straordinario ippon. Con lei, è arrivata la medaglia anche per Carmine Apicella, nella classe maschile dei 61 kg. L’atleta tricolore ha messo al collo il bronzo vincendo l’incontro con il giordano Mohammad Al Najjar per 2-0. Aggiunge un’altra splendida medaglia del terzo posto in competizione e in categoria, della carriera.
Achille Giuliani è salito sul podio e nella categoria Cadetti, unico della suddetta categoria a mettersi una medaglia al collo, conquistando il bronzo, a seguito dell’argento continentale avuto nello scorso mese di febbraio. Il match è stato vinto nei 57 kg con il messicano Tomas Acosta e per 2-0.
La stessa medaglia è andata a Ilaria Bianco nel peso dei 52 kg. L’atleta tricolore ha concluso un super finale per il terzo posto con il risultato di pareggio 0-0, ma ottenendo il match dopo la decisione arbitrale a suo favore.
Nella seconda giornata di finali, sono salite sul podio i ragazzi del team di kata Matteo Freda, Matteo Nardaccio, Giacomo Turcato e Sergio Rosiello, conquistando un super titolo iridato, che aggiungono all’oro europeo in palmares. Hanno vinto con la Turchia per 4-1.
Anche le ragazze della squadra di kata hanno avuto la loro medaglia e di colore bronzo. Sofia Crucitti, Beatrice Dublino, Martina Beretta e Silvia Tagliabue hanno superato il team dell’Ungheria per 5-0. Risultato netto.
Gli altri podi sono arrivati dal kumite della categoria Under 21. Nel peso dei 60 kg è arrivato il bronzo e per Guido Squillante con il risultato a favore di 8-5. Emma Colletti ha vinto con la marocchina Roumayssae Tarkou con il risultato di 8-7 nella categoria dei 55 kg.
Anna Pia Desiderio ha messo la medaglia di bronzo nei 68 kg, ha vinto nettamente per 7-1 sulla ceca Ema Tinavska.
Foto FIJLKAM/fijlkam.it (da fijlkam.it)
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