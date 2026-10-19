Motorola ancora al fianco di UYBA Volley per la stagione 2026/2027

Motorola rinnova la partnership con UYBA Volley Busto Arsizio per la stagione 2026/2027. Il brand, parte del Gruppo Lenovo e attivo nell’innovazione tecnologica mobile, accompagnerà la squadra dentro e fuori dal campo, rafforzando una collaborazione già consolidata.

La presenza di Motorola sarà visibile sulle maglie delle atlete e all’interno del palasport. Il marchio sarà inoltre coinvolto in iniziative rivolte alla squadra, ai tifosi e alla community UYBA, attraverso attivazioni nella struttura sportiva e contenuti dedicati sui canali digitali e social.

Una collaborazione tra sport e community

Carlo Barlocco, Executive Director & General Manager, MBG Italy, ha definito il rinnovo una continuità di una sinergia vincente. Secondo quanto dichiarato, Motorola continuerà a sostenere il percorso di crescita della squadra e a condividere con atlete e tifosi l’energia della pallavolo.

Anche Andrea Saini, Presidente di UYBA Volley, ha espresso soddisfazione per il proseguimento della partnership, descrivendo Motorola come un marchio di prestigio mondiale. Per il club, la fiducia del partner rappresenta uno stimolo a crescere ulteriormente.

La seconda divisa in Moto Indigo

Tra le novità della nuova stagione c’è la seconda divisa UYBA, che abbina il bianco al Moto Indigo, tonalità distintiva di Motorola sviluppata in collaborazione con Pantone, partner storico del brand.

La scelta cromatica sottolinea l’incontro tra sport, innovazione e stile. La maglia sportiva viene così presentata anche come elemento lifestyle, legato all’identità e al senso di appartenenza, da poter indossare oltre il contesto della gara.

Il rinnovo inserisce UYBA Volley nella presenza sportiva di Motorola, che comprende partner globali come FIFA, F1 e Ducati Corse e realtà locali quali il Ravenna Football Club e Pallacanestro Varese. Motorola invita gli appassionati a seguire i canali social del brand e della società per gli aggiornamenti sulla stagione.