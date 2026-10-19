Numeri di carte di credito frodate postati su gruppi Telegram, identificati due minorenni

A Bari, la Polizia Postale ha identificato due minorenni indagati per la diffusione di dati sensibili e istruzioni sul carding nei gruppi Telegram.

A Bari la Polizia Postale ha identificato due minorenni ritenuti responsabili della diffusione, su gruppi e canali Telegram, di dati sensibili appartenenti a utenti ignari, numeri di carte di credito frodate e istruzioni sul carding. Le attività investigative sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.

Le indagini della Polizia Postale

L’inchiesta è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Puglia, insieme al personale della DIGOS della Questura di Bari, anche a seguito di informazioni ricevute da una fonte istituzionale di intelligence.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, nei gruppi Telegram sarebbero state diffuse anche informazioni relative al riciclaggio dei proventi illeciti, dati personali e indicazioni sulla realizzazione di ordigni esplosivi artigianali.

Perquisizioni e sequestri

Nel corso delle indagini sono stati eseguiti due decreti di perquisizione: il primo nel giugno 2024, poco prima dell’inizio del Vertice del G7 in Puglia, e il secondo nel gennaio scorso.

Durante la perquisizione di giugno, nell’abitazione di uno degli indagati sono state sequestrate numerose sostanze chimiche. Il Nucleo Artificieri della Questura di Bari le ha classificate come comburenti, combustibili, acidi e solventi. Molte rientravano nella qualificazione di precursori di esplosivi soggetti a segnalazione, la cui detenzione è vietata.

Sono stati inoltre acquisiti dispositivi informatici contenenti informazioni sulla fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali e video delle relative esplosioni. Nella perquisizione di gennaio sono stati trovati altri dispositivi con video di esplosioni di grossi petardi sulla pubblica via, applicazioni per accedere al Dark Web e programmi per attività di penetration test.