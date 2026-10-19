Ostia, il Mondadori Bookstore si rinnova: spazi moderni e una nuova area per i giovani lettori

Ostia, 19 ottobre 2026 – Il Mondadori Bookstore di Ostia, punto di riferimento culturale della città con oltre trent’anni di storia, si presenta al pubblico in una veste completamente rinnovata. Un intervento che nasce dalla volontà di far evolvere la libreria insieme ai suoi lettori, adeguando spazi e assortimento alle esigenze del territorio e con un’attenzione particolare rivolta alle nuove generazioni.

La libreria si sviluppa su una superficie di 220 metri quadrati e mette a disposizione un catalogo di oltre 30.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica, varia fino agli illustrati e una grande proposta per bambini e ragazzi.

Il Mondadori Bookstore di Ostia punta così a intensificare il proprio ruolo di presidio culturale attivo attraverso un ricco calendario di presentazioni, incontri con autori, laboratori per bambini e collaborazioni con scuole e associazioni locali.

“Questa libreria fa parte della storia di Ostia da oltre trent’anni e nel tempo ha saputo cambiare più volte insieme ai suoi lettori. Abbiamo deciso di rinnovarla perché crediamo fortemente nel punto vendita fisico, ma anche nella necessità di farla evolvere», afferma Alessandro Ascione, affiliato Mondadori Store impegnato da anni anche nella conduzione del Mondadori Bookstore di Via Tiburtina 560 a Roma. “Vogliamo che la libreria, oltre ad essere un luogo dove acquistare libri, sia uno spazio da vivere, nel quale incontrarsi, scoprire nuove letture e avvicinare soprattutto le nuove generazioni al piacere della lettura. Questo nuovo look nasce proprio dal desiderio di guardare avanti senza perdere il forte legame che abbiamo costruito con il territorio”, conclude Ascione.

La libreria Mondadori di Ostia si rinnova per offrire un’esperienza di lettura ancora più su misura. Gli ospiti della libreria hanno l’opportunità di conoscere We are Junior, lo spazio per i lettori più giovani, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose; Just Comics, il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti; e My New Romance, l’area rivolta a chi ama l’universo romance, uno dei generi letterari più apprezzati del momento; e inoltre un’ampia selezione di prodotti di cartoleria, giocattoli, gadget e gift card.