Roma Summer Fest 2027: il grande ritorno di Sting

Roma, 19 ottobre 2026 – Sting torna a Roma per un concerto al Roma Summer Fest 2027 . Il celebre musicista britannico, vincitore di 17 Grammy Awards , si esibirà venerdì 2 luglio 2027 sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone , nell’ambito del tour internazionale “Sting 3.0” . Un appuntamento che porterà nella Capitale i grandi successi dei Police e della sua carriera solista, reinterpretati attraverso una particolare formazione in trio.

L’annuncio arriva dopo una serie di concerti sold out che hanno portato l’artista in Europa, Nord America, Asia, Africa e Sud America . Il ritorno nella Capitale arricchisce il programma della rassegna estiva organizzata dalla Fondazione Musica per Roma .

Per il suo nuovo spettacolo, Sting sarà accompagnato da due musicisti: Dominic Miller, chitarrista e storico collaboratore dell’artista, e Chris Maas alla batteria.