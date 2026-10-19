IL CONCERTO
Roma Summer Fest 2027: il grande ritorno di Sting
Il 2 luglio il musicista vincitore di 17 Grammy Awards salirà sul palco della Cavea con Dominic Miller e Chris Maas per il tour “Sting 3.0”
Roma, 19 ottobre 2026 – Sting torna a Roma per un concerto al Roma Summer Fest 2027. Il celebre musicista britannico, vincitore di 17 Grammy Awards, si esibirà venerdì 2 luglio 2027 sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell’ambito del tour internazionale “Sting 3.0”. Un appuntamento che porterà nella Capitale i grandi successi dei Police e della sua carriera solista, reinterpretati attraverso una particolare formazione in trio.
L’annuncio arriva dopo una serie di concerti sold out che hanno portato l’artista in Europa, Nord America, Asia, Africa e Sud America. Il ritorno nella Capitale arricchisce il programma della rassegna estiva organizzata dalla Fondazione Musica per Roma.
Sting a Roma il 2 luglio 2027: il concerto all’Auditorium
Per il suo nuovo spettacolo, Sting sarà accompagnato da due musicisti: Dominic Miller, chitarrista e storico collaboratore dell’artista, e Chris Maas alla batteria.
La formula scelta per il tour “Sting 3.0” è quella del trio, con arrangiamenti pensati per dare una nuova veste ai brani più conosciuti del repertorio dell’ex frontman dei Police e alle canzoni che hanno segnato la sua lunga carriera da solista.
Il concerto si terrà nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, uno degli spazi principali del Roma Summer Fest.
Roma Summer Fest 2027, tutti gli artisti già annunciati
La presenza di Sting si aggiunge a un cartellone che comprende già diversi nomi della scena musicale internazionale.
Tra gli artisti annunciati per il Roma Summer Fest 2027 figurano Hayley Williams, Lynyrd Skynyrd, Tokio Hotel, Take That e Beth Hart.
La rassegna assume un significato particolare perché si svolgerà nell’anno in cui l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone festeggerà i suoi 25 anni.
Gli organizzatori hanno anticipato che il programma sarà ulteriormente arricchito con nuovi appuntamenti, proseguendo il percorso della manifestazione dedicata alla musica dal vivo nella Capitale.
Per gli appassionati, la data da segnare è dunque il 2 luglio 2027, quando Sting tornerà a esibirsi a Roma con uno spettacolo costruito attorno ai brani più rappresentativi della sua carriera.