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Scontro Trump-Zelensky sulla guerra: accuse opposte tra resa e negoziati
Scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sulla guerra tra Russia e Ucraina: accuse opposte su fine del conflitto, resa e negoziati.
Donald Trump e Volodymyr Zelensky tornano a scontrarsi sulla guerra tra Russia e Ucraina. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano accusa il leader ucraino di non voler porre fine al conflitto e sostiene che Kiev avrebbe potuto ottenere un accordo migliore due anni fa. Zelensky replica affermando che le recenti mosse di Washington danno l’impressione di voler spingere l’Ucraina alla capitolazione.
Le accuse di Trump a Zelensky
Trump dichiara di voler concludere la guerra e di essere impegnato nel processo di negoziazione della pace. Secondo il presidente americano, non bisogna allontanare la Russia dal tavolo delle trattative. Trump parla anche di “grandi progressi”, citando le negoziazioni sui prigionieri.
Nel suo messaggio, Trump accusa inoltre Zelensky di colpire le raffinerie russe di diesel, provocando secondo la sua ricostruzione danni ai mercati mondiali del gasolio, compreso quello statunitense. Il presidente americano sostiene che agricoltori, allevatori e imprese ne stiano subendo le conseguenze, mentre la Russia continuerebbe a esportare milioni di barili a basso prezzo.
Trump collega infine la posizione di Zelensky agli aiuti ricevuti dall’Europa e all’assistenza fornita in passato dall’amministrazione di Joe Biden, ribadendo che il presidente ucraino non vorrebbe chiudere il conflitto.
La replica di Zelensky: pressioni Usa e dialogo
Zelensky presenta uno scenario opposto. In un’intervista a Bloomberg, rilanciata dai media ucraini, afferma che alcune decisioni americane sembrano pensate per convincere l’Ucraina a capitolare. Il presidente ucraino cita l’accordo con Vladimir Putin sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e la cancellazione delle sanzioni contro Mosca.
Zelensky precisa di non voler attribuire ai partner americani l’obiettivo di concludere la guerra a spese dell’Ucraina, ma sostiene che questa sia l’impressione prodotta dalle loro azioni. Nonostante la tensione, Kiev mantiene aperto il confronto con Washington.
Domenica, Zelensky ha avuto un colloquio con gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sui prossimi passaggi diplomatici. Secondo il presidente ucraino, le delegazioni mantengono contatti “praticamente ininterrotti” e stanno preparando nuove iniziative per una possibile soluzione del conflitto.
Raffinerie russe, Patriot e restrizioni a Starlink
Tra i punti più delicati c’è la proposta ucraina di interrompere gli attacchi alle raffinerie russe in cambio di ulteriori missili Patriot per proteggere le infrastrutture. Zelensky sostiene però che Washington chieda soltanto la sospensione degli attacchi e accusa gli Stati Uniti di rallentare le forniture degli intercettori già pagati da Kiev.
Secondo la sua ricostruzione, una parte delle consegne è stata autorizzata, mentre il resto sarebbe ancora bloccato. Zelensky afferma inoltre che gli Stati Uniti forniscono 12 intercettori Patriot al mese, circa un quarto rispetto all’amministrazione Biden.
Il presidente ucraino denuncia anche restrizioni al sistema militare Starshield, la versione di Starlink utilizzata dall’Ucraina contro gli attacchi dei droni russi. Lo stop sarebbe stato disposto da SpaceX dopo un messaggio del governo americano. Alla Nbc, Zelensky attribuisce la responsabilità a Trump e a Elon Musk, sostenendo che il sistema tornerebbe a funzionare immediatamente se le limitazioni venissero revocate.