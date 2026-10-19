Scontro Trump-Zelensky sulla guerra: accuse opposte tra resa e negoziati

Donald Trump e Volodymyr Zelensky tornano a scontrarsi sulla guerra tra Russia e Ucraina . In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano accusa il leader ucraino di non voler porre fine al conflitto e sostiene che Kiev avrebbe potuto ottenere un accordo migliore due anni fa. Zelensky replica affermando che le recenti mosse di Washington danno l’impressione di voler spingere l’Ucraina alla capitolazione.

Nel suo messaggio , Trump accusa inoltre Zelensky di colpire le raffinerie russe di diesel, provocando secondo la sua ricostruzione danni ai mercati mondiali del gasolio, compreso quello statunitense. Il presidente americano sostiene che agricoltori, allevatori e imprese ne stiano subendo le conseguenze, mentre la Russia continuerebbe a esportare milioni di barili a basso prezzo.

Domenica, Zelensky ha avuto un colloquio con gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sui prossimi passaggi diplomatici. Secondo il presidente ucraino, le delegazioni mantengono contatti “praticamente ininterrotti” e stanno preparando nuove iniziative per una possibile soluzione del conflitto.