Serie C, magia di Tomaselli al Francioni: il Latina vince con la Vis Pesaro 1-0
Volpe: “Una vittoria importante, ci godiamo questi tre punti”
Latina – Esce ancora imbattuta dallo Stadio Francioni, da oggi in rifacimento con il manto erboso, il Latina Calcio. La squadra nerazzurra guidata da Mister Volpe vince con la vis Pesaro per 1-0, nella decima giornata di Campionato del Gruppo B della Serie C. C’è la firma sulla seconda vittoria consecutiva in casa che da entusiasmo e carica ai ragazzi pontini, grazie allo splendido gol di Giacomo Tomaselli al 3’ del primo tempo, mediante una grande conclusione di destro sulla distanza.
Bagno di folla, nella giornata di ieri, allo Stadio e grande tifo per il team laziale.
“Faccio i complimenti alla squadra, è stata una vittoria importante sotto tutti i punti di vista. Abbiamo creato tantissimo e ci godiamo questi tre punti. Non abbiamo perso fiducia, dopo le partite che non abbiamo vinto”. Ha detto Mister volpe, in conferenza stampa post partita, come riporta il video del canale ufficiale Youtube del Latina Calcio 1932.
Foto Pino Virga (da Latina Calcio 1932/Facebook)
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