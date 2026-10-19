Serie C, magia di Tomaselli al Francioni: il Latina vince con la Vis Pesaro 1-0

“Faccio i complimenti alla squadra, è stata una vittoria importante sotto tutti i punti di vista. Abbiamo creato tantissimo e ci godiamo questi tre punti. Non abbiamo perso fiducia, dopo le partite che non abbiamo vinto”. Ha detto Mister volpe, in conferenza stampa post partita, come riporta il video del canale ufficiale Youtube del Latina Calcio 1932.