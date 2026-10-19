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Serie C, trasferta difficile dell’Ostiamare con il Pescara: i padroni di casa vincono 2-0

19 ottobre 2026 | 12:52
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Serie C, trasferta difficile dell’Ostiamare con il Pescara: i padroni di casa vincono 2-0

Pescara – Pomeriggio particolarmente sfortunato per l’Ostiamare, impegnato nella trasferta in casa del Pescara in programma per la decima giornata del girone B del campionato di Serie C 2026/2027.

Padroni di casa pericolosi in avvio con Meazzi, il cui tiro viene bloccato con sicurezza da Vertua. Dopo una fase di studio della gara, con tre corner battuti dall’Ostiamare, il Pescara torna nuovamente pericoloso con Meazzi, che calcia largo.

Al minuto 28 i biancoviola restano in 10 per via del cartellino rosso assegnato a D’Andrea dopo ricorso a FVS da parte degli abruzzesi, che passano in vantaggio con D’Ausilio in contropiede. Si va a riposo dopo 4′ di recupero.

Raddoppio casalingo in avvio di ripresa con Erradi. L’Ostiamare non si scompone e crea alcuni pericoli alla retroguardia biancazzurra, con il nuovo entrato Wade che con il destro trova la deviazione in corner di un avversario prima e poi prova a servire Badjè in area di rigore. Per i biancoviola c’è anche Felici che tenta il tiro dalla distanza, trovando la risposta di Fiorillo. Dopo ulteriori 4 minuti di recupero nel secondo tempo, l’arbitro pone fine all’incontro.

Marcatori: 45’+2 D’Ausilio (P), 54’ Erradi (P)

PESCARA: Fiorillo; Donati, Capellini, Pellacani, Motta; Erradi (69′ Gatto), Guccione (63′ Graziani), Valzania; Meazzi (82′ Vitali), Parigi (82′ Inglese), D’Ausilio (82′ Merola). All. Buscè

OSTIAMARE: Vertua; Piroli, Brosco, Giordani, Cotali; Tosku (59′ Wade), Greco (88′ Orfano), Buono (74′ Spinosa), Carbone (76′ Felici); D’Andrea, Tonin (59′ Badje). All. D’Antoni

Arbitro: Filippo Nigro

Ammoniti: Erradi (P)

Espulsi: D’Andrea (O)

‍Foto Ostiamare Lido Calcio Srl/Facebook (da Ostiamare Lido Calcio Srl/Facebook)

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