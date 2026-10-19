Stadio della Roma a Tor Di Valle, l’inchiesta si sgonfia: in Appello assolti De Vito e Lanzalone

Roma, 19 ottobre 2026 – Ribaltata in Appello la sentenza del maxi processo sullo stadio della Roma a Tor di Valle. I giudici della Terza Sezione della Corte d’Appello di Roma hanno assolto, tra gli altri, l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito, Luca Lanzalone e l’avvocato Camillo Mezzacapo, modificando profondamente il verdetto che in primo grado aveva portato a nove condanne. Ridotte anche le pene per l’imprenditore Luca Parnasi, passato da due anni a tre mesi, e per Adriano Palozzi, da un anno e dieci mesi a otto mesi.

Una decisione che segna una svolta nel procedimento giudiziario legato al progetto del nuovo impianto giallorosso, al centro di un’inchiesta coordinata dall’allora procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo. Le accuse contestate agli imputati, a vario titolo e secondo le rispettive posizioni, comprendevano corruzione, traffico di influenze illecite e finanziamento illecito.

Stadio della Roma, assolti De Vito, Lanzalone e Mezzacapo

Tra le decisioni più significative della Corte d’Appello figurano le assoluzioni di Marcello De Vito e Camillo Mezzacapo, entrambi condannati a pene particolarmente elevate nel precedente grado di giudizio.

Per De Vito, ex presidente dell’Assemblea capitolina, il Tribunale aveva disposto una condanna a otto anni e otto mesi. Per Mezzacapo la pena era stata di nove anni.

Assolto anche Luca Lanzalone, così come Gianluca Bardelli e Giuseppe Statuto.

Per l’imprenditore Luca Parnasi, che aveva scelto il rito abbreviato, la pena è stata invece ridotta a tre mesi, rispetto ai due anni stabiliti nel primo grado dell’aprile 2024.

Rideterminata anche la condanna di Adriano Palozzi, passata da un anno e dieci mesi a otto mesi.

La Corte ha inoltre dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell’ex tesoriere della Lega Giulio Centemero e di Andrea Manzoni. Una decisione distinta dall’assoluzione, che comporta la chiusura del procedimento per il decorso dei termini previsti dalla legge.

Gli altri imputati già assolti in primo grado

Nel procedimento erano già stati assolti in primo grado Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd, Gianluca Talone, Domenico Petrolo, Fortunato Pititto, Fabio Serini, Claudio Santini, Francesco Prosperetti, Davide Bordoni, Giampaolo Gola, Nabor Zafiri, Paolo Desideri, Vanessa Adabire Aznar e l’ex assessore regionale Michele Civita.

Il verdetto d’Appello modifica dunque in modo sostanziale l’esito del processo relativo alla vicenda dello stadio della Roma che avrebbe dovuto sorgere a Tor di Valle.

De Vito dopo l’assoluzione: “Finalmente è stata fatta giustizia”

Particolarmente significativa la reazione di Marcello De Vito, che dopo la lettura della sentenza ha espresso la propria soddisfazione per l’assoluzione.

“C’è grande felicità. Oggi finalmente è stata fatta giustizia. Sono stati 7 anni durissimi, otto mesi di detenzione mentre facevo il presidente dell’assemblea capitolina, come cittadino più votato a Roma. Sette anni che mi hanno distrutto la vita politica e professionale ma la mia famiglia è stata fondamentale. Oggi finalmente giustizia è fatta”.

L’ex presidente dell’Assemblea capitolina ha poi ringraziato i propri legali, Angelo Di Lorenzo e Guido Cardinali.

“Oggi finisce un incubo, un calvario”, ha sottolineato, esprimendo anche amarezza nei confronti degli ex colleghi di partito che, a suo giudizio, lo avevano politicamente condannato prima della conclusione del percorso giudiziario.

Bardelli: “Un calvario di sette anni, ho sempre creduto nella giustizia”

Soddisfazione anche nelle parole di Gianluca Bardelli, assolto in Appello.

“È stato un calvario di sette anni, gli arresti domiciliari per tre mesi e mezzo, ma ho sempre creduto nella giustizia. Per fortuna esistono i tre gradi di giudizio: questa è la cosa fondamentale, ma soprattutto lo è stato scegliere un avvocato che è un grande studioso”.

Bardelli ha ringraziato il proprio difensore, Marco Franco, oltre alla figlia e alla compagna.

“Sono stato assolto perché il fatto non sussiste. Devo ringraziare il mio avvocato, mia figlia e la mia compagna”, ha dichiarato all’Adnkronos.