Vault di lending cripto oltre i 10 miliardi: rendimenti e rischi sotto esame
I vault di lending cripto superano i 10 miliardi di dollari: rendimenti, rischi per la liquidità e quadro regolamentare sotto esame.
I depositi nei vault di lending cripto hanno superato complessivamente i 10 miliardi di dollari, secondo una recente analisi del settore. La crescita riflette l’interesse degli investitori per rendimenti sulle attività digitali, ma riporta al centro dell’attenzione anche i rischi legati a liquidità, garanzie e tecnologia.
Come funzionano i vault e quali rendimenti offrono
I vault operano attraverso smart contract su piattaforme di finanza decentralizzata. Ogni struttura è affidata a un curator, che seleziona le strategie di prestito, stabilisce i limiti di rischio e riceve commissioni sui profitti generati.
Le strategie possono utilizzare stablecoin e altri token, destinandoli a prestiti verso terze parti o ad algoritmi di ottimizzazione delle rendite. I rendimenti pubblicizzati oscillano in genere tra il 3% e il 10%. Gli approcci più aggressivi possono arrivare al 20% o oltre, con un’esposizione potenzialmente maggiore alle vulnerabilità del mercato.
Rischi per depositanti, liquidità e mercato
L’attrattiva dei rendimenti non elimina i rischi per chi deposita capitale. I prestiti possono essere garantiti da token illiquidi, stablecoin sostenute da cripto-attività o credito privato tokenizzato. Se il collaterale perde valore o diventa difficile da vendere, i depositanti possono subire perdite.
Le liquidazioni automatiche possono amplificare le discese dei mercati. A queste vulnerabilità si aggiungono hack, errori nel codice e meccanismi di determinazione dei prezzi difettosi. Sebbene gli smart contract siano spesso pubblici e verificabili, gli investitori possono concentrarsi sui rendimenti lordi senza valutare pienamente l’esposizione sottostante.
Tra i principali depositanti figurano fintech, tesorerie di società attive negli asset digitali e hedge fund. Questi soggetti impiegano i vault per migliorare la gestione della liquidità e cercare ritorni superiori a quelli dei mercati tradizionali, utilizzandoli come strumenti di allocazione tattica del capitale.
L’aumento della partecipazione solleva interrogativi sulla concentrazione del rischio e sulla possibile interconnessione con il mercato finanziario tradizionale nel caso di eventi avversi su vasta scala. L’espansione dei vault può inoltre aumentare la pressione sulla liquidità dei token e amplificare la volatilità, con effetti indiretti sui gestori di liquidità istituzionali.
Regolamentazione e indicazioni per gli investitori
Molte attività legate ai vault non beneficiano dell’assicurazione dei depositi e operano al di fuori dei tradizionali quadri prudenziali. In ambito europeo e nazionale, i regolatori stanno valutando interventi su trasparenza, governance e standard tecnologici per gli smart contract.
Un quadro regolamentare più chiaro potrebbe limitare le pratiche più rischiose, introducendo però costi di conformità per gli operatori. Potrebbe anche modificare il rendimento netto dei vault e, di conseguenza, le strategie di allocazione degli asset digitali.
Prima di valutare un’esposizione, gli investitori dovrebbero esaminare la liquidità del collaterale, la qualità degli audit, la trasparenza delle commissioni e i sistemi di gestione del rischio adottati dal curator. Tra le misure indicate figurano stress test, diversificazione tra protocolli e attenzione a segnali come l’aumento delle liquidazioni o di operazioni non standard.
Per gli investitori professionali italiani, l’integrazione di questi strumenti richiede quindi processi di due diligence più rigorosi e riserve di capitale in grado di assorbire possibili eventi di mercato estremi.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.