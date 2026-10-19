Vault di lending cripto oltre i 10 miliardi: rendimenti e rischi sotto esame

I depositi nei vault di lending cripto hanno superato complessivamente i 10 miliardi di dollari , secondo una recente analisi del settore. La crescita riflette l’interesse degli investitori per rendimenti sulle attività digitali, ma riporta al centro dell’attenzione anche i rischi legati a liquidità , garanzie e tecnologia.

I vault operano attraverso smart contract su piattaforme di finanza decentralizzata. Ogni struttura è affidata a un curator , che seleziona le strategie di prestito, stabilisce i limiti di rischio e riceve commissioni sui profitti generati.

Le strategie possono utilizzare stablecoin e altri token, destinandoli a prestiti verso terze parti o ad algoritmi di ottimizzazione delle rendite. I rendimenti pubblicizzati oscillano in genere tra il 3% e il 10% . Gli approcci più aggressivi possono arrivare al 20% o oltre , con un’esposizione potenzialmente maggiore alle vulnerabilità del mercato.

Le liquidazioni automatiche possono amplificare le discese dei mercati. A queste vulnerabilità si aggiungono hack , errori nel codice e meccanismi di determinazione dei prezzi difettosi. Sebbene gli smart contract siano spesso pubblici e verificabili, gli investitori possono concentrarsi sui rendimenti lordi senza valutare pienamente l’esposizione sottostante.

Tra i principali depositanti figurano fintech , tesorerie di società attive negli asset digitali e hedge fund. Questi soggetti impiegano i vault per migliorare la gestione della liquidità e cercare ritorni superiori a quelli dei mercati tradizionali, utilizzandoli come strumenti di allocazione tattica del capitale.

L’aumento della partecipazione solleva interrogativi sulla concentrazione del rischio e sulla possibile interconnessione con il mercato finanziario tradizionale nel caso di eventi avversi su vasta scala. L’espansione dei vault può inoltre aumentare la pressione sulla liquidità dei token e amplificare la volatilità , con effetti indiretti sui gestori di liquidità istituzionali.

Molte attività legate ai vault non beneficiano dell’assicurazione dei depositi e operano al di fuori dei tradizionali quadri prudenziali. In ambito europeo e nazionale, i regolatori stanno valutando interventi su trasparenza, governance e standard tecnologici per gli smart contract.