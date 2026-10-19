Veltroni al campo largo: prima delle primarie serve un programma in 10 punti

Walter Veltroni propone al campo largo di definire un programma di 10 punti prima di affrontare il tema della leadership. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha indicato nel programma la premessa per unire il centrosinistra.

La proposta per il centrosinistra

Secondo Veltroni, gli schieramenti non dovrebbero limitarsi a unirsi per impedire la vittoria degli avversari. L’obiettivo, ha spiegato, dovrebbe essere anche quello di costruire una coalizione capace di governare bene il Paese, rispondendo alle esigenze degli italiani.

Il centrosinistra, con ogni probabilità, sceglierà il proprio leader attraverso le primarie. In questo quadro si profila il confronto tra Elly Schlein, segretaria del Pd, e Giuseppe Conte, leader del M5S. Per Veltroni, però, il confronto sulla leadership dovrebbe arrivare dopo un’intesa sui contenuti.

I temi indicati e il confronto sulle primarie

Tra le questioni da inserire nei dieci punti, Veltroni ha citato scuola, lavoro, Ucraina, Europa e sicurezza. Si tratterebbe, nelle sue parole, delle principali questioni che riguardano il destino del Paese e stanno a cuore agli italiani.

La priorità, ha sostenuto, sarebbe quindi definire dieci grandi idee in grado di garantire l’unità della coalizione sia in campagna elettorale sia nella fase di governo. Solo in seguito, secondo la sua impostazione, si dovrebbe discutere se ricorrere alle primarie.

Il rischio, ha osservato Veltroni, è che una competizione senza un programma condiviso porti il vincitore a rappresentare soltanto una parte dello schieramento. Se le proposte restassero diverse, sarebbe più difficile convincere gli elettori dell’altra componente a sostenere la coalizione.

Il precedente del 2006

A sostegno della sua posizione, Veltroni ha richiamato il 2006, quando una grande coalizione fu costruita con l’obiettivo di evitare la vittoria degli avversari. In quella maggioranza, ha ricordato, convivevano forze molto diverse, dall’Udeur di Mastella a Rifondazione Comunista.

Le differenze, secondo Veltroni, emersero al momento di governare. In quell’occasione fu elaborato un programma di 200 pagine e, a suo giudizio, fu la forza di Romano Prodi a tenere insieme lo schieramento. Il programma in dieci punti viene indicato come possibile alternativa per evitare il ripetersi di quelle difficoltà.