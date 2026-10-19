Vuoi diventare allenatore di calcio? La Figc lancia un corso gratuito online: ecco come funziona

Roma, 19 ottobre 2026 – Diventare allenatore di calcio attraverso un percorso di formazione che inizia direttamente da casa, senza costi e senza vincoli di orario. La FIGC introduce una nuova modalità di accesso alla formazione per aspiranti tecnici: da lunedì 19 ottobre 2026 prende il via un corso propedeutico online, gratuito e aperto a tutti, pensato per fornire le conoscenze necessarie ad affrontare le successive tappe del percorso.

L’iniziativa prevede 38 ore di formazione distribuite in 12 moduli, seguite da un test di idoneità che consentirà, in caso di superamento, di accedere ai corsi territoriali per il conseguimento della qualifica UEFA C.

Una novità che permette agli interessati di avvicinarsi alla formazione calcistica attraverso lezioni disponibili online e fruibili secondo i propri tempi.

Corso gratuito FIGC per allenatori: come funziona

Il nuovo corso propedeutico FIGC comprende 38 ore di lezioni gratuite, organizzate in 12 moduli dedicati alle principali materie del calcio. Gli argomenti affrontati spaziano dalla tecnica alla tattica, passando per la preparazione atletica e il regolamento di gioco.

Le lezioni saranno disponibili online e on demand. Questo significa che i partecipanti potranno seguirle quando preferiscono, senza dover rispettare orari prestabiliti. Il percorso è aperto a tutti e rappresenta una fase preliminare rispetto alla formazione necessaria per ottenere la qualifica di allenatore.

Diventare allenatore, dal 16 novembre le iscrizioni al test di idoneità

Al termine del percorso propedeutico sarà possibile sostenere un test di idoneità online a pagamento. Le iscrizioni al test apriranno il 16 novembre 2026.

La prova sarà composta da 60 domande a risposta multipla, suddivise in quattro blocchi da 15 quesiti ciascuno. Per superarla sarà necessario rispondere correttamente ad almeno 9 domande su 15 in ciascun blocco. Non sarà quindi sufficiente raggiungere il punteggio minimo complessivo senza aver superato tutte e quattro le sezioni.

La FIGC specifica che il test sarà a pagamento, ma nel materiale informativo diffuso non indica l’importo previsto.

Corso UEFA C: da gennaio 2027 la formazione in tutta Italia

Chi supererà il test di idoneità potrà accedere, entro 24 mesi, ai successivi corsi territoriali UEFA C.

A partire da gennaio 2027, questi percorsi saranno organizzati in tutta Italia, senza vincoli di residenza.

Il corso UEFA C prevede 110 ore di formazione, distribuite nell’arco di circa otto settimane.

Il programma comprenderà lezioni, attività di tirocinio e visite presso i club, consentendo ai partecipanti di affiancare allo studio teorico un’esperienza formativa sul campo.

È importante distinguere le due fasi: il corso propedeutico di 38 ore è gratuito, mentre il test successivo è a pagamento. Il completamento del primo percorso non comporta automaticamente il conseguimento della qualifica UEFA C.

Come iniziare il percorso per diventare allenatore

Il calendario indicato dalla FIGC prevede dunque tre appuntamenti principali:

19 ottobre 2026: avvio del corso propedeutico online gratuito, composto da 38 ore e 12 moduli.

avvio del corso propedeutico online gratuito, composto da 38 ore e 12 moduli. 16 novembre 2026: apertura delle iscrizioni al test di idoneità online a pagamento.

apertura delle iscrizioni al test di idoneità online a pagamento. Gennaio 2027: avvio dei corsi territoriali UEFA C, della durata di 110 ore.

Il nuovo sistema introduce così una prima fase di preparazione accessibile da remoto, lasciando alla formazione territoriale successiva il compito di approfondire le competenze richieste agli aspiranti allenatori.