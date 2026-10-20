A Roma il corteo di Italia in Piazza: Babydr4go guida una protesta senza scontri

A Roma, il corteo di Italia in Piazza guidato da Babydr4go si è svolto senza scontri tra Circo Massimo e piazzale Ostiense.

A Roma il corteo di Italia in Piazza si è svolto senza scontri, nonostante alcuni momenti di tensione legati alla presenza di persone incappucciate. La manifestazione, organizzata attraverso Telegram e promossa anche sui social, è partita sabato 17 ottobre da piazzale Ugo La Malfa, davanti al Circo Massimo, e si è conclusa alle 18 in piazzale Ostiense.

Durante il percorso, tra viale Aventino, piazza Albania e piazzale Ostiense, i partecipanti hanno sventolato bandiere italiane e vessilli pro Pal, cantato “Fischia il vento” e “Bella Ciao” e scandito slogan contro il sistema e a favore del potere popolare. La manifestazione romana è arrivata dopo iniziative organizzate a Torino, Milano e Bologna.

La tensione e il corteo senza scontri

Prima e alla fine della manifestazione sono comparsi una decina di ragazzi vestiti di nero e con il volto coperto. Gli agenti della Questura ne hanno identificati almeno 11. Altre 40 persone sono state intercettate a piazza del Popolo, senza che fosse chiaro se fossero dirette alla manifestazione della Cgil o al corteo di Italia in Piazza.

Il corteo si è comunque svolto in modo pacifico. A contribuire alla gestione della folla è stato Babydr4go, influencer e rapper italiano di seconda generazione, arrivato al Circo Massimo intorno alle 16. Secondo quanto riportato, ha guidato la manifestazione insieme alle organizzatrici, intervenendo più volte per evitare che la situazione degenerasse.

Il ruolo di Babydr4go

Babydr4go pubblica i suoi brani su Spotify e conta più di 2.300 follower su Instagram. Le sue prese di posizione online e i testi delle sue canzoni affrontano temi legati alle proteste, alla situazione internazionale e alla condizione delle seconde generazioni.

In un intervento recente aveva richiamato le proteste in Albania e invitato gli italiani a unirsi, citando anche le sinergie tra imprese israeliane e italiane e il progetto di un resort di lusso attribuito alla famiglia Trump su un’isola albanese di fronte al Salento. Nel brano “Fosforo Bianco” affronta invece il tema del fosforo bianco, delle seconde generazioni e della responsabilità politica.

Aura Asara e Ludovica Calvitti, entrambe studentesse universitarie, hanno organizzato la manifestazione romana. Asara ha spiegato che Babydr4go era una delle persone scese in piazza e che i contatti con lui sono nati pochi giorni prima sui social.

Una rete definita spontanea

Le organizzatrici non definiscono Italia in Piazza né un collettivo né un movimento. La descrivono come una rete nata spontaneamente, formatasi all’inizio di ottobre nei commenti a un video pubblicato su TikTok sulle proteste in diversi Paesi europei.