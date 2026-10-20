Ardea, furto in villa scoperto grazie a un’app: 4 arresti

Ardea, 20 ottobre 2026 – Controlla le telecamere della propria abitazione attraverso un’app sullo smartphone e scopre che quattro persone si sono introdotte nella sua villetta. Chiama immediatamente il 112 e consente ai Carabinieri di intervenire prima che i presunti responsabili riescano ad allontanarsi. È accaduto ad Ardea, dove i militari della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza quattro persone, gravemente indiziate di furto aggravato in abitazione in concorso.

Si tratta di due giovani di 18 e 19 anni e di due donne di 25 e 33 anni, quasi tutti già noti alle forze dell’ordine. L’intervento è scattato intorno alle 13 del 16 ottobre, in via Enna.

Ardea, scopre il furto dalle telecamere e chiama i Carabinieri

A far scattare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile, che stava monitorando da remoto il sistema di videosorveglianza domestico. Attraverso le immagini trasmesse sul telefono ha notato la presenza di intrusi all’interno della proprietà e ha immediatamente contattato il numero unico di emergenza.

I Carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti, individuando i quattro in un’area verde adiacente alla villetta.

Alla vista delle pattuglie, il gruppo ha tentato di fuggire a piedi attraverso la vegetazione, portando con sé gran parte della refurtiva. L’inseguimento è durato però pochi metri: i militari hanno raggiunto e bloccato tutte e quattro le persone.

Dal televisore ai vestiti: recuperata tutta la refurtiva

Tra gli oggetti che gli indagati stavano trasportando figuravano un televisore da 40 pollici, una cassa Bluetooth, un candelabro, una radio, capi di abbigliamento, generi alimentari e bevande alcoliche.

La successiva ispezione dell’area circostante ha permesso ai Carabinieri di individuare ulteriori beni, già sistemati all’interno di quattro grandi buste di plastica e di un borsone.

All’interno sono state trovate attrezzature da pesca, un troncarami telescopico, utensili in rame e altri indumenti.

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Durante il sopralluogo nell’abitazione, i militari hanno inoltre riscontrato l’effrazione di una porta-finestra e il danneggiamento di due telecamere interne.

Furto in villa ad Ardea, quattro persone arrestate

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo hanno proceduto all’arresto dei quattro indagati.

I due giovani di 18 e 19 anni sono stati condotti nel carcere di Velletri, mentre le due donne di 25 e 33 anni sono state trasferite nel carcere femminile di Rebibbia, a Roma.

Determinante per l’intervento è stata la tempestiva segnalazione del proprietario, che ha consentito ai militari di intercettare il gruppo nelle immediate vicinanze dell’abitazione e di recuperare tutti i beni sottratti.