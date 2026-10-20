Champions League oggi 20 ottobre: tutte le partite, orari e dove vederle in diretta TV e streaming

Roma, 19 ottobre 2026 – La Champions League torna in campo oggi, martedì 20 ottobre 2026, con nove partite valide per la terza giornata della fase campionato. Una serata particolarmente importante per il calcio italiano, con Roma e Napoli impegnate entrambe alle 21: i giallorossi ospitano lo Slovan Bratislava allo Stadio Olimpico, mentre gli azzurri affrontano il Bodø/Glimt allo stadio Diego Armando Maradona.

Il programma comprende anche alcune sfide di grande richiamo internazionale, a cominciare da Paris Saint-Germain-Barcellona, oltre a Liverpool-Villarreal e Stoccarda-Atletico Madrid.

Le partite saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go, con la possibilità di seguire anche gli incontri in contemporanea attraverso Diretta Gol.

Champions League oggi 20 ottobre: tutte le partite, gli orari e i canali TV

La giornata si aprirà alle 18:45 con due anticipi, mentre le altre sette sfide inizieranno alle 21:00.

Ecco il programma completo:

Ore 18:45 – Fenerbahçe-Slavia Praga: Sky Sport Arena e Sky Sport 255.

Sky Sport Arena e Sky Sport 255. Ore 18:45 – Sabah-Borussia Dortmund: Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Ore 21:00 – Roma-Slovan Bratislava: Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Ore 21:00 – Napoli-Bodø/Glimt: Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Ore 21:00 – Paris Saint-Germain-Barcellona: Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Ore 21:00 – Liverpool-Villarreal: Sky Sport 256.

Sky Sport 256. Ore 21:00 – Manchester City-AEK Atene: Sky Sport Mix e Sky Sport 255.

Sky Sport Mix e Sky Sport 255. Ore 21:00 – Porto-PSV Eindhoven: Sky Sport 258.

Sky Sport 258. Ore 21:00 – Stoccarda-Atletico Madrid: Sky Sport 257.

Tutti gli incontri saranno disponibili anche in streaming su NOW e Sky Go, secondo le condizioni dei rispettivi abbonamenti.

Roma-Slovan Bratislava: orario e dove vedere la partita

La Roma torna protagonista in Champions League davanti al proprio pubblico. I giallorossi affrontano lo Slovan Bratislava allo Stadio Olimpico, con calcio d’inizio alle 21:00.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Per lo streaming saranno disponibili NOW e Sky Go.

Napoli-Bodø/Glimt: dove vederla in diretta TV e streaming

Appuntamento casalingo anche per il Napoli, che alle 21:00 ospiterà i norvegesi del Bodø/Glimt allo stadio Diego Armando Maradona.

L’incontro sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La diretta streaming sarà disponibile su NOW e Sky Go.

PSG-Barcellona e Diretta Gol: come seguire tutte le sfide

Tra gli incontri più attesi della serata c’è Paris Saint-Germain-Barcellona, in programma alle 21:00, con diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.

Per chi preferisce seguire più partite contemporaneamente, sarà disponibile anche Diretta Gol Champions League.

Il collegamento con le partite delle 18:45 sarà proposto su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Dalle 21:00, la Diretta Gol delle sette sfide serali sarà disponibile su Sky Sport 251.

Champions League in streaming: NOW e Sky Go

Per seguire le partite della Champions League online sono previste due possibilità:

NOW: consente di guardare gli incontri attraverso il Pass Sport.

consente di guardare gli incontri attraverso il Pass Sport. Sky Go: permette agli abbonati Sky abilitati di seguire le dirette sui dispositivi compatibili.

La terza giornata di Champions League 2026/27 proseguirà mercoledì 21 ottobre, quando saranno impegnate anche Inter e Como.