Champions League, Roma-Slovan Bratislava e Napoli-Bodø Glimt: probabili formazioni, orari e dove vederle

Roma, 19 ottobre 2026 – Roma e Napoli tornano protagoniste in Champions League oggi, martedì 20 ottobre 2026, nella terza giornata della fase campionato. Le due squadre italiane saranno impegnate contemporaneamente alle 21, entrambe davanti al proprio pubblico: i giallorossi affronteranno lo Slovan Bratislava allo Stadio Olimpico, mentre gli azzurri ospiteranno il Bodø/Glimt allo stadio Diego Armando Maradona.

Per i tifosi, l’appuntamento è in diretta sui canali Sky Sport, con entrambe le partite disponibili anche in streaming su NOW e Sky Go. Ecco tutti i dettagli per seguire le due sfide, dagli orari ai canali televisivi.

Roma-Slovan Bratislava oggi 20 ottobre: orario e dove vederla in TV

La Roma ospita lo Slovan Bratislava allo Stadio Olimpico, con calcio d’inizio fissato alle 21.

L’incontro, valido per la terza giornata della Champions League 2026/27, sarà trasmesso in diretta sui seguenti canali:

Sky Sport Arena

Sky Sport 253

Sky Sport 4K

Per chi preferisce seguire la partita online, la diretta streaming sarà disponibile attraverso NOW, con il Pass Sport, e Sky Go, per gli abbonati abilitati.

La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordo campo saranno presenti gli inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Napoli-Bodø/Glimt oggi 20 ottobre: orario, diretta TV e streaming

Impegno casalingo anche per il Napoli, che affronta i norvegesi del Bodø/Glimt allo stadio Diego Armando Maradona.

Anche in questo caso il fischio d’inizio è previsto alle 21 di martedì 20 ottobre.

La partita sarà visibile in diretta televisiva su:

Sky Sport Uno

Sky Sport 252

La diretta streaming sarà disponibile su NOW e Sky Go, secondo le condizioni dei rispettivi abbonamenti.

A raccontare la sfida sarà Riccardo Gentile, affiancato al commento tecnico da Luca Marchegiani. Gli inviati saranno Gianluca Di Marzio, Massimo Ugolini e Francesco Modugno.

Roma e Napoli in Champions League: come seguire entrambe le partite

Poiché Roma-Slovan Bratislava e Napoli-Bodø/Glimt si giocheranno entrambe alle 21, gli appassionati potranno scegliere quale incontro seguire integralmente oppure utilizzare il servizio Diretta Gol Champions League.

Il collegamento, disponibile dalle 21 su Sky Sport 251, permetterà di seguire in contemporanea gli episodi principali delle partite europee in programma.

Le due sfide saranno dunque disponibili su Sky Sport, NOW e Sky Go, mentre non è prevista una trasmissione integrale gratuita in chiaro.

L’appuntamento per i tifosi giallorossi e azzurri è fissato per questa sera, martedì 20 ottobre alle 21, con due incontri che rappresentano una nuova tappa nel cammino europeo di Roma e Napoli.

Roma-Slovan Bratislava, le probabili formazioni

La Roma di Gian Piero Gasperini dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali è favorito Gollini, con Mancini, Ndicka ed Hermoso in difesa. A centrocampo spazio a Wesley, de Roon, Pisilli e Molina, mentre Soulé e Rodrigo Mora dovrebbero agire alle spalle di Donyell Malen, favorito per il ruolo di centravanti. Restano da valutare gli ultimi ballottaggi sulle corsie esterne e sulla trequarti.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, de Roon, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.

Napoli-Bodø/Glimt, le probabili formazioni

Il Napoli di Massimiliano Allegri dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1, affidando a Højlund il peso dell’attacco. Davanti a Meret, la difesa dovrebbe essere composta da Rafa Marín, Rrahmani e Badiashile. A centrocampo favoriti Di Lorenzo, McTominay, Lobotka e Spinazzola, mentre De Bruyne e Noa Lang sono i principali candidati per accompagnare la manovra offensiva alle spalle del centravanti danese.