Dai bitcoin all’AI: più investimenti per i miner, ma i ricavi restano indietro

Il mining di bitcoin si sposta verso AI e high-performance computing, ma CoinShares rileva un divario tra capacità contrattata e ricavi.

Le società del mining di bitcoin stanno trasferendo parte delle proprie attività verso l’AI e l’high-performance computing, ma la crescita degli ordini non si traduce ancora in ricavi equivalenti. I dati disponibili mostrano infatti un divario significativo tra la capacità contrattata e quella già fatturata ai clienti.

Dal mining all’infrastruttura per l’AI

Nscale è nata dalle attività di Arkon Energy, azienda specializzata nella costruzione di siti per il mining di bitcoin. Il fondatore Josh Payne ha sviluppato quel modello concentrandosi sull’individuazione e sul consolidamento di terreni e capacità elettrica, con un’offerta rivolta ai clienti dell’AI e basata su infrastrutture di calcolo.

Negli ultimi mesi, molte società quotate del settore hanno seguito una strategia simile, diversificando verso l’AI e il calcolo ad alte prestazioni. Secondo quanto riportato da CoinDesk, a marzo i miner pubblici avevano annunciato contratti per oltre 70 miliardi di dollari destinati a servizi di calcolo ad alte prestazioni.

Nello stesso periodo, le aziende hanno ridotto le proprie riserve di bitcoin di oltre 15.000 unità rispetto ai picchi precedenti. Una parte delle monete sarebbe stata venduta per finanziare gli investimenti nelle infrastrutture, mentre il mining tradizionale era già sottoposto a pressioni sui margini.

Costi elevati e ricavi ancora lontani

Un’analisi di settore ha stimato che nel quarto trimestre del 2025 il costo in cassa medio per produrre un bitcoin fosse vicino agli 80.000 dollari. A marzo, il prezzo di mercato era indicato intorno ai 70.000 dollari, una differenza che comprimeva margini e liquidità degli operatori.

Le infrastrutture per l’AI richiedono però capitali molto più consistenti rispetto ai siti destinati al mining. Le stime riportate indicano costi compresi tra 8 e 15 milioni di dollari per megawatt per una struttura pronta per l’AI, contro i 700.000-1.000.000 di dollari per megawatt delle infrastrutture per il mining di bitcoin.

In cambio, i contratti per l’AI possono offrire entrate ricorrenti nel medio-lungo periodo. I clienti chiedono tuttavia prestazioni server continue, con livelli di utilizzo prossimi alle 24 ore al giorno, aumentando le esigenze operative e finanziarie dei gestori.

Il ritorno economico resta dilazionato. Nei report più recenti, CoinShares ha rilevato oltre 4 gigawatt di capacità AI contrattata tra i miner monitorati, ma solo circa 550 megawatt risultavano effettivamente fatturati. I backlog superavano i 100 miliardi di dollari, mentre i ricavi annualizzati legati all’AI erano poco superiori a 1 miliardo di dollari.

Finanza, energia e rischi di esecuzione

Il divario tra ordini firmati e ricavi realizzati evidenzia rischi legati ai tempi di costruzione, all’avvio delle strutture e alla capacità di trasformare i contratti in fatturato. Il modello AI, più capital-intensive, rende inoltre gli operatori più sensibili ai tassi di interesse e alla disponibilità di credito.

Margini più stretti e spese in conto capitale elevate possono aumentare la volatilità delle valutazioni di borsa. Per gli investitori, la valutazione delle società richiede quindi attenzione al calendario dei ricavi, al rischio tecnologico e alle condizioni energetiche locali.

Sul fronte infrastrutturale, la concentrazione di capacità di calcolo ad alta intensità energetica richiede un coordinamento con le reti elettriche. In Italia e nell’Unione Europea, nuove richieste di potenza potrebbero rendere necessari investimenti in interconnessioni, sistemi di accumulo o accordi di fornitura dedicata per contenere congestioni e pressioni sul mercato elettrico.