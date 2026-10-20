Eurostat: nel 2025 il pescato sbarcato nell’Ue vale 5,5 miliardi

Nel 2025 il valore complessivo dei prodotti della pesca sbarcati nell’Unione europea è stato pari a 5,5 miliardi di euro, una cifra analoga a quella registrata nel 2024. Il dato è stato comunicato da Eurostat. Il pescato proveniente dalle sette zone marine considerate nelle statistiche dell’Ue è stimato in 3,3 milioni di tonnellate.

Valore e quantità del pescato sbarcato nell’Ue

Il valore economico degli sbarchi vede la Spagna al primo posto, con il 31% del totale dell’Ue. Seguono la Francia, con il 18%, e l’Italia, con il 12%. La graduatoria cambia se si considera invece il peso complessivo delle catture.

In termini di massa, la flotta spagnola ha realizzato il 21% del pescato totale dell’Unione. La Danimarca ha rappresentato il 16%, mentre la Francia si è attestata al 14%.

Il peso di Spagna, Francia e Italia

I dati mostrano quindi una diversa distribuzione tra valore e quantità. La Spagna mantiene il primato in entrambi gli indicatori, ma la sua quota è più elevata sul valore degli sbarchi che sul peso delle catture. L’Italia figura tra i principali Paesi per valore, con una quota del 12% del totale europeo.

La maggior parte delle catture della flotta Ue è stata effettuata nell’Atlantico nord-orientale, area che ha concentrato il 72% di tutti i prodotti ittici catturati nel 2025.

Le principali aree di cattura e le specie pescate

Nell’Atlantico nord-orientale le specie principali sono state l’aringa, pari al 18% del totale, il melù con il 17%, lo spratto con il 15% e lo sgombro con il 9%.

Il Mediterraneo e Mar Nero hanno rappresentato l’8% del volume complessivo delle catture Ue. In quest’area le specie più pescate sono state la sardina, con il 19%, e l’acciuga, con il 16%.

Un ulteriore 7% del pescato è arrivato dall’Oceano Indiano occidentale. Qui il 94% del quantitativo era costituito da tre specie di tonno: tonnetto striato, pari al 58%, tonno pinna gialla, al 29%, e tonno obeso, al 7%.