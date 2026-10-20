Fiumicino, il Cetorelli verso il collaudo

Fiumicino, 20 ottobre 2026 – Entro la fine del 2026 dovrebbero essere completati gli interventi necessari per avviare il collaudo dell’impianto sportivo Cetorelli di Isola Sacra. È la previsione illustrata dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, durante un incontro con i giovani atleti dell’ASD Atletica Villa Guglielmi e le loro famiglie, costretti dallo scorso anno a rinunciare agli allenamenti nella struttura a causa dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione.

Il confronto ha fatto seguito a un precedente incontro in Comune con una rappresentanza dell’associazione sportiva. Questa volta il primo cittadino ha voluto ascoltare direttamente i ragazzi e i genitori, raccogliendo le difficoltà legate alla prolungata indisponibilità dell’impianto e aggiornandoli sui prossimi passaggi necessari per arrivare al suo recupero.

La conclusione degli interventi entro dicembre resta una previsione tecnica, mentre non è stata ancora indicata una data per la riapertura del Cetorelli. Il completamento delle opere dovrà infatti essere seguito dalle necessarie operazioni di collaudo.

Il sindaco Baccini incontra gli atleti del Cetorelli

“Ho voluto incontrare personalmente i ragazzi e le loro famiglie perché ritengo che il compito di un Sindaco sia anche quello di esserci, ascoltare e confrontarsi direttamente con i cittadini, soprattutto quando vivono una difficoltà che incide sulla loro quotidianità. Comprendo il disagio di questi giovani atleti, che da tempo attendono di poter tornare ad allenarsi nel proprio impianto. La loro passione, la costanza e i sacrifici delle famiglie meritano risposte”, dichiara Mario Baccini.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha sottolineato il valore dell’attività sportiva per i giovani del territorio, ricordando i risultati raggiunti da alcuni atleti di Fiumicino anche a livello nazionale e internazionale.

Tra i ragazzi presenti anche Artem Shablii, indicato dal primo cittadino come una delle giovani promesse dell’atletica locale: “Fiumicino è una città che esprime talenti sportivi di grande valore, alcuni dei quali hanno raggiunto risultati di rilievo nazionale e internazionale. Durante l’incontro di sabato ho avuto il piacere di incontrare anche Artem Shablii, una delle giovani promesse dell’atletica del nostro territorio. Storie come la sua dimostrano quanto sia importante offrire ai ragazzi strutture adeguate, nelle quali possano coltivare le proprie capacità, allenarsi in sicurezza e costruire il proprio futuro sportivo”.

Impianti sportivi a Fiumicino, i progetti dell’amministrazione

Per l’amministrazione comunale, la riqualificazione del Cetorelli di Isola Sacra rientra in un programma più ampio di interventi sulle infrastrutture dedicate allo sport. Baccini ha richiamato, tra gli altri, il PalaFersini, il polo natatorio di Granaretto e i progetti per nuovi spazi all’aperto destinati all’attività fisica e al benessere.

“Un centro sportivo non è soltanto un luogo dove praticare una disciplina. È uno spazio di aggregazione, educazione e crescita, nel quale i giovani imparano il rispetto delle regole, il valore dell’impegno e il significato dello stare insieme”, osserva il sindaco, ribadendo la centralità degli impianti sportivi nel programma dell’amministrazione.

Resta però la necessità di restituire quanto prima agli atleti una struttura che rappresenta un punto di riferimento per gli allenamenti e le attività dell’associazione. Un’attesa che coinvolge non soltanto i ragazzi, ma anche le famiglie, chiamate da tempo a organizzarsi in assenza dell’impianto.

Lavori al Cetorelli, il collaudo previsto dopo gli interventi