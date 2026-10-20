Fiumicino, la piscina comunale apre a tutti: al via le attività inclusive per bambini e ragazzi

Fiumicino, 20 ottobre 2026 – Giochi in acqua, percorsi di gruppo e attività aperte a tutti i bambini e ragazzi, con e senza disabilità. È il nuovo progetto ludico-ricreativo inaugurato sabato 17 ottobre nella piscina comunale di via Rodano, con l’obiettivo di favorire l’inclusione, la socializzazione e il benessere attraverso il gioco e la condivisione.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e l’assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca. Le attività saranno curate dalla cooperativa “A casa di Enzo”.

La particolarità dell’iniziativa è il suo carattere inclusivo: non si tratta di un servizio riservato esclusivamente ai ragazzi con disabilità, ma di uno spazio aperto a tutti, pensato per incoraggiare l’incontro, la conoscenza reciproca e la costruzione di nuove relazioni.

Piscina comunale di Fiumicino, attività inclusive per bambini e ragazzi

Il progetto prevede giochi e percorsi acquatici organizzati in gruppo, tenendo conto delle capacità e delle esigenze individuali dei partecipanti.

A seguire le attività saranno un istruttore con preparazione specifica nell’assistenza ai ragazzi con disabilità e un operatore socio-sanitario, per garantire il corretto svolgimento degli incontri.

È previsto anche un servizio di supporto negli spogliatoi, destinato ad accompagnare i partecipanti e ad agevolare le famiglie.

L’obiettivo è utilizzare l’attività in acqua come occasione di socializzazione, offrendo a bambini e giovani la possibilità di condividere esperienze e sviluppare relazioni in un ambiente accessibile e accogliente.

L’assessore Monica Picca: “Una città che non lascia indietro nessuno”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca, che richiama l’importanza di costruire spazi di partecipazione aperti a tutta la comunità.

“Vogliamo che Fiumicino sia sempre più una città inclusiva e gentile, capace di riconoscere le esigenze di ciascuno e di offrire a tutti le stesse opportunità. Una città che non lascia indietro nessuno e che considera le differenze una ricchezza, non un ostacolo”, dichiara l’assessore.

Picca evidenzia soprattutto la scelta di non limitare il progetto ai soli partecipanti con disabilità, ma di promuovere un’esperienza condivisa.

“Il valore di questo progetto sta proprio nella sua apertura a tutti. Non abbiamo voluto realizzare un’attività riservata esclusivamente ai ragazzi più vulnerabili, ma creare uno spazio nel quale bambini e giovani possano incontrarsi, giocare e crescere insieme”.

“Perché inclusione non significa soltanto garantire l’accesso a un servizio, ma allargare gli orizzonti, superare le barriere e moltiplicare le occasioni di relazione e di amicizia. È questa l’idea di città che vogliamo continuare a costruire”, conclude Monica Picca.