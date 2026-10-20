Guayaquil, il sacerdote Patricio Sánchez muore colpito dalla croce durante la messa

Patricio Sánchez, sacerdote ecuadoriano, è morto dopo essere stato colpito da una grande croce durante la messa in una chiesa di Guayaquil. L’incidente è avvenuto sabato sera, mentre il religioso stava celebrando la funzione.

La croce si stacca durante la celebrazione

Le immagini della messa, trasmessa in diretta sui social media, mostrano il momento in cui la croce si è staccata dalla parete dietro l’altare. L’oggetto ha colpito Sánchez mentre si rivolgeva ai fedeli.

La dinamica è stata ripresa nel corso della celebrazione. Le informazioni disponibili non riportano ulteriori dettagli sulle condizioni della struttura o sulle circostanze che hanno provocato il distacco della croce.

Il cordoglio dell’arcidiocesi

In seguito all’accaduto, l’arcidiocesi di Guayaquil ha confermato la morte del sacerdote e ha espresso le proprie condoglianze alla congregazione religiosa di cui Sánchez faceva parte.