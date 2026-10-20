LA VITTORIA|
Il Settebello batte la Spagna alla Piscina Scandone di Napoli: 9-4 in amichevole
Campagna: “Sono soddisfatto per il risultato ottenuto. I primi due tempi sono stati ben tenuti”
Napoli – Torna in acqua il Settebello di Sandro Campagna e lo fa alla Piscina Scandone di Napoli. Gli Azzurri della Nazionale di Pallanuoto battono la Spagna, campione del mondo, 9-4, con una splendida prova di carattere e determinazione. La rete decisiva del match è di Condemi (a due minuti dal termine, a seguito del pericoloso break iberico di 4-1). Questa amichevole chiude, in questo modo, il raduno impegnativo dell’Italia al Centro Federale campano (evento che rientrava nell’ambito delle iniziative di Napoli Capitale dello Sport 2026.
“Sono soddisfatto per il risultato ottenuto. I primi due tempi sono stati ben tenuti, poi è avvenuto un calo nei secondi due quarti proprio quando la Spagna ha iniziato a salire. In questi giorni di collegiale si è fatto un lavoro di qualità e i ragazzi hanno risposto bene a questo stimolo. Stanno migliorando partita dopo partita. A livello di portieri la nazionale è ben messa, ci sono molti giovani che stanno crescendo; uno su tutti Luca Izzo, classe 2007, che oggi è stato convocato per la prima volta in nazionale nella sua città”. Ha dichiarato Sandro Campagna, ai microfoni di Raisport, come riporta federnuoto.it.
Tabellino Italia-Spagna 12-11 (Fonte federnuoto.it)
Italia: M. Del Lungo , F. Cassia 4, S. Guerrato , T. Gianazza , D. Occhione , A. Patchaliev , F. Ferrero 3 1 rig.), A. Gullotta , A. Condemi , L. Bruni 2, F. Condemi 2, A. Carnesecchi , L. Izzo , A. Balzarini , A. Mladossich 1. All. Alessandro Campagna.
Spagna: U. Aguirre Rubio , J. Bustos Sanchez , A. Granados Ortega, M. Valls Ferrer 2, M. De Toro Dominguez , B. Gomila Faiges , P. Daura Gomez 1, S. Cabanas Pegado 1, R. Tahull I Compte 1, A. Sabadell Porcar , U. Biel Lara 5 (2 rig.), A. Bustos Sanchez, E. Lorrio Bejar, T. Carrio Mandolini 1, R. Valera Calatrava. All. Martin Lozano David.
Arbitri: Petronilli, Guarracino
Note: parziali 4-3, 3-1, 3-3, 2-4. Usciti per limite di falli Occhione nel terzo tempo, Guerrato nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 8/13 + un rigore e Spagna 5/16 + 2 rigori. Inizia in porta per la Spagna Lorrio; nel secondo tempo Aguirre dal primo minuto. Spettatori circa 1000.
Foto Carlo Di Santo / DBM (da federnuoto.it)
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