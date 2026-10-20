Il Settebello batte la Spagna alla Piscina Scandone di Napoli: 9-4 in amichevole

“Sono soddisfatto per il risultato ottenuto. I primi due tempi sono stati ben tenuti, poi è avvenuto un calo nei secondi due quarti proprio quando la Spagna ha iniziato a salire. In questi giorni di collegiale si è fatto un lavoro di qualità e i ragazzi hanno risposto bene a questo stimolo. Stanno migliorando partita dopo partita. A livello di portieri la nazionale è ben messa, ci sono molti giovani che stanno crescendo; uno su tutti Luca Izzo, classe 2007, che oggi è stato convocato per la prima volta in nazionale nella sua città”. Ha dichiarato Sandro Campagna, ai microfoni di Raisport, come riporta federnuoto.it.