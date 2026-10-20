Iran, gli esponenti oltranzisti rilanciano l’ipotesi delle armi nucleari

Gli esponenti più oltranzisti del regime iraniano sostengono che sia arrivato il momento per Teheran di dotarsi di armi nucleari. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il dibattito ha accelerato dopo la guerra con Stati Uniti e Israele e l’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei.

I falchi valutano una svolta

Tra le ipotesi rilanciate dagli ambienti ultraconservatori c’è anche l’uscita dal Trattato di non proliferazione, considerato da alcuni ormai inutile per la Repubblica islamica. Davoud Modarresian, commentatore politico vicino agli ambienti ultraconservatori, ha scritto che dotarsi di armi nucleari sarebbe per l’Iran una necessità, non soltanto un’ambizione.

La discussione rappresenta una possibile svolta per il regime, dove sostenere apertamente la costruzione della bomba ha significato a lungo mettere in discussione l’autorità della Guida Suprema defunta. Il suo successore e figlio, Mojtaba Khamenei, non ha chiarito pubblicamente se intenda mantenere la posizione del padre, che aveva emesso una fatwa contro le armi nucleari.

Il confronto sulla deterrenza

La possibilità di una revisione della dottrina nucleare è stata evocata anche da Hassan Ghashghavi, portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento. Secondo Ghashghavi, la nuova Guida Suprema potrebbe emanare una diversa disposizione religiosa sulla questione.

I sostenitori della svolta indicano come obiettivo la costruzione di un ciclo completo di deterrenza, per impedire che si ripetano attacchi e negoziati. Alcuni guardano alla Corea del Nord come esempio di un arsenale atomico capace di scoraggiare interventi stranieri.

La posizione non è condivisa da tutti. Il riformista Hossein Marashi ha sostenuto che la priorità debba essere la salvaguardia dell’Iran e della Repubblica islamica. Ali Vaez, esperto di Iran dell’International Crisis Group, ha osservato che la guerra ha rafforzato quanti considerano l’arma atomica la deterrenza definitiva, ma ha indicato anche un’altra ipotesi: conservare le infrastrutture nucleari come leva negoziale per ottenere concessioni economiche e di sicurezza.

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