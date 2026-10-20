AMBIENTE
Ladispoli, torna la Giornata Ecologica: raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti, orari e modalità
Il servizio è riservato ai residenti. I dettagli
Ladispoli, 20 ottobre 2026 – Una mattinata dedicata alla raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti, con la possibilità per i cittadini di conferire i materiali negli appositi punti allestiti dagli operatori. Sabato 24 ottobre 2026, dalle 8 alle 12.30, torna a Ladispoli la Giornata Ecologica, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Tekneko S.r.l.
L’iniziativa si svolgerà in piazzale Onofri e punta a favorire il corretto smaltimento dei rifiuti, contrastando il fenomeno degli abbandoni illeciti sul territorio.
Giornata Ecologica a Ladispoli: dove e quando conferire i rifiuti ingombranti
L’appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre, dalle 8 alle 12.30, presso piazzale Onofri a Ladispoli.
Durante la mattinata, tutti i cittadini residenti potranno conferire gratuitamente i propri rifiuti ingombranti nei punti di raccolta predisposti dagli operatori di Tekneko.
Il servizio straordinario è stato organizzato per agevolare il corretto conferimento dei materiali e offrire un’ulteriore occasione per liberarsi degli oggetti ingombranti senza abbandonarli sul territorio.
Raccolta gratuita dei rifiuti: i documenti necessari
Per usufruire del servizio, i residenti dovranno presentarsi muniti di:
- Documento di identità.
- Numero di riferimento dell’iscrizione al ruolo TARI.
Si tratta dei requisiti indicati dal Comune di Ladispoli per accedere al conferimento gratuito durante la Giornata Ecologica.
L’iniziativa, promossa con lo slogan “Insieme per un territorio più pulito e sicuro”, intende sensibilizzare i cittadini sull’importanza del riciclo, del recupero dei materiali e della tutela ambientale.
“La natura si riprende tutto… aiutiamola!”, è l’appello dell’Amministrazione comunale e di Tekneko, che invitano i residenti a partecipare alla giornata.
L’obiettivo è incoraggiare comportamenti responsabili nella gestione dei rifiuti, contribuendo al decoro urbano e alla pulizia del territorio di Ladispoli.