Ladispoli, torna la guardia farmaceutica in viale Europa: resta chiusa la farmacia di via Bari

Ladispoli, 20 ottobre 2026 – Riprende da questa sera, martedì 20 ottobre, il servizio di guardia farmaceutica presso la Farmacia comunale n. 2 di viale Europa 22 . Lo comunica Flavia Servizi , annunciando il ripristino di un servizio per i cittadini dopo i disagi legati alle conseguenze del maltempo che ha colpito il territorio nelle scorse settimane.

Resta invece temporaneamente chiusa la Farmacia comunale n. 3 di via Bari , dove sono ancora necessari interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza e sistemare i danni provocati dall’ eccezionale precipitazione dell’8 ottobre .

Flavia Servizi ha confermato la ripresa del servizio a partire dalla serata del 20 ottobre, senza indicare nel comunicato eventuali modifiche agli orari.

La chiusura è legata ai danni causati dalle forti precipitazioni dell’8 ottobre, che hanno reso necessari lavori di sistemazione e interventi per garantire la sicurezza dei locali.