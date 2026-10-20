IL SERVIZIO
Ladispoli, torna la guardia farmaceutica in viale Europa: resta chiusa la farmacia di via Bari
Flavia Servizi annuncia il ripristino del servizio nella Farmacia 2. Proseguono gli interventi per riparare i danni provocati dal maltempo dell’8 ottobre nella sede di via Bari
Ladispoli, 20 ottobre 2026 – Riprende da questa sera, martedì 20 ottobre, il servizio di guardia farmaceutica presso la Farmacia comunale n. 2 di viale Europa 22. Lo comunica Flavia Servizi, annunciando il ripristino di un servizio per i cittadini dopo i disagi legati alle conseguenze del maltempo che ha colpito il territorio nelle scorse settimane.
Resta invece temporaneamente chiusa la Farmacia comunale n. 3 di via Bari, dove sono ancora necessari interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza e sistemare i danni provocati dall’eccezionale precipitazione dell’8 ottobre.
Ladispoli, guardia farmaceutica nuovamente attiva in viale Europa
La riattivazione del servizio presso la Farmacia 2 di viale Europa 22 consentirà ai cittadini di tornare a usufruire della guardia farmaceutica, garantendo un punto di riferimento per le necessità legate all’assistenza farmaceutica.
Flavia Servizi ha confermato la ripresa del servizio a partire dalla serata del 20 ottobre, senza indicare nel comunicato eventuali modifiche agli orari.
Farmacia di via Bari ancora chiusa dopo il maltempo
Situazione diversa per la Farmacia 3 di via Bari, che non potrà ancora riaprire al pubblico.
La chiusura è legata ai danni causati dalle forti precipitazioni dell’8 ottobre, che hanno reso necessari lavori di sistemazione e interventi per garantire la sicurezza dei locali.
Al momento non è stata comunicata una data per la riapertura. Flavia Servizi assicura il massimo impegno per completare gli interventi e ripristinare la piena operatività nel più breve tempo possibile.
La società si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi e li ringrazia per la comprensione.