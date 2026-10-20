Latitanti e trafficanti al porto di Civitavecchia, raffica di arresti

Civitavecchia, 20 ottobre 2026 – Quattro arresti al porto di Civitavecchia durante i controlli della Polizia di Stato sui passeggeri e sui veicoli delle navi dirette verso destinazioni extra Schengen. Tra le persone fermate figurano un uomo destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per atti persecutori, un cittadino tunisino condannato per traffico di droga e un cittadino macedone evaso e in possesso di documenti falsi. Un quarto arresto è scattato nei confronti di un uomo che tentava di imbarcare per la Tunisia un’automobile risultata rubata.

Le operazioni sono state condotte dagli specialisti della Polizia di Frontiera di Civitavecchia, impegnati nei controlli periodici sulle rotte marittime internazionali.

Porto di Civitavecchia, arrestato un uomo ricercato per atti persecutori

Il primo intervento è avvenuto durante le verifiche sui passeggeri in fase di sbarco. Gli agenti hanno identificato un cittadino straniero nei cui confronti era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori.

Secondo quanto contestato all’uomo, avrebbe rivolto minacce gravi e ripetute a una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale.

Una volta accertata la presenza del provvedimento giudiziario, i poliziotti hanno predisposto un dispositivo di sicurezza per impedire eventuali tentativi di fuga. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nella casa circondariale di Civitavecchia.

Traffico di droga ed evasione: altri due arresti

Nel corso degli stessi servizi, la Polizia di Frontiera ha intercettato anche un cittadino tunisino che, secondo quanto riferito dagli investigatori, stava tentando di sottrarsi all’esecuzione di una pena detentiva.

L’uomo doveva scontare quattro anni e sette mesi di reclusione per il coinvolgimento in un’associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, attiva in Veneto. È stato arrestato prima che riuscisse a lasciare il territorio nazionale.

Un altro intervento ha riguardato un cittadino macedone latitante, trovato in possesso di documenti d’identità falsi.

Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo era evaso e stava cercando di espatriare. I controlli effettuati dagli agenti hanno consentito di identificarlo e di procedere al suo arresto.

Auto rubata diretta in Tunisia: documenti falsi e arresto per riciclaggio

Il quarto arresto è scattato durante le verifiche sui veicoli in attesa di imbarcarsi sulle navi dirette in Tunisia.

Gli agenti hanno sottoposto a controllo un’automobile e la relativa documentazione. A insospettirli sono state alcune irregolarità nei documenti di circolazione, che non risultavano conformi alla normativa.

Gli accertamenti più approfonditi hanno confermato che i documenti erano falsi e che il veicolo risultava provento di furto.

Per il cittadino straniero che tentava di esportare l’automobile è quindi scattato l’arresto per riciclaggio. Su disposizione della Procura di Civitavecchia, l’uomo è stato trasferito nella locale casa circondariale.

L’auto è stata sequestrata in vista della restituzione al legittimo proprietario.

I quattro interventi rientrano nell’attività di controllo svolta dalla Polizia di Stato nello scalo marittimo di Civitavecchia, con particolare attenzione ai passeggeri in entrata e in uscita dal territorio nazionale e ai veicoli destinati all’estero.