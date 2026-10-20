Lazio, la seconda Commissione approva gli indirizzi per la Sessione europea 2026

La seconda Commissione consiliare del Lazio ha approvato a maggioranza la risoluzione sulla Sessione europea 2026, dedicata agli indirizzi della Giunta per la Relazione informativa annuale al Consiglio regionale relativa al 2025. L’opposizione ha scelto di astenersi, consentendo l’approvazione dell’atto.

La seduta è stata presieduta da Emanuela Mari (Fratelli d’Italia). Erano presenti anche la vicepresidente Marietta Tidei (Italia Viva – Il Centro – Renew Europe), Rodolfo Lena (Partito Democratico) ed Enrico Tiero (Gruppo Misto).

Astensione dell’opposizione

Nel corso della discussione, Tidei ha illustrato la posizione dei gruppi di opposizione presenti insieme a Lena. La scelta di astenersi, pur mantenendo alcune riserve emerse anche nelle precedenti audizioni con la Giunta e l’assessorato allo Sviluppo economico, è stata motivata da un senso di responsabilità istituzionale verso il processo di integrazione europea.

Secondo quanto riferito nella seduta, questa responsabilità riguarda anche il ruolo delle Regioni nelle due fasi del diritto dell’Unione: quella di formazione delle norme e quella di attuazione. In apertura dei lavori, Mari ha inoltre preannunciato un prossimo incontro sulle tematiche gestionali e del personale degli Uffici Europa locali.

Le linee guida per il 2026

La risoluzione definisce gli indirizzi con cui la Regione Lazio parteciperà alle politiche dell’Unione europea nel 2026, sulla base della rendicontazione delle attività svolte nel 2025. Per la Fase Ascendente, il documento prevede un ruolo attivo del Consiglio e delle Commissioni nell’analisi preventiva dei progetti di atti legislativi europei.

L’obiettivo indicato è tutelare le specificità territoriali del Lazio e garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Nella fase discendente, invece, gli indirizzi riguardano il monitoraggio del recepimento tempestivo e corretto delle direttive europee nella legislazione regionale.

Un’altra area riguarda i Fondi Europei: la risoluzione indica un orientamento strategico per l’impiego delle risorse FSE+ e FESR, oltre al rafforzamento della rete di supporto agli enti locali e agli Uffici Europa per facilitare l’accesso ai finanziamenti.

Completano gli indirizzi la promozione di iniziative di cooperazione allo sviluppo e il consolidamento dei rapporti istituzionali con le regioni e le istituzioni europee.